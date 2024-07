1 z 13

Chcesz być modna? Wybierz aksamit! Gwiazdy już dawno pokochały kreacje z tego pięknego materiału i coraz częściej pokazują się w nim na czerwonym dywanie. Aksamitna sukienka, spodnie, czy bluzka to absolutny must-have każdej fashionistki. Przygotowaliśmy dla Was fotogalerię w której możecie zobaczyć, jak m.in. Katarzyna Zielińska, Joanna Horodyńska, Magda Mołek czy Katarzyna Sokołowska wyglądały w stylizacjach z aksamitem w roli głównej. Znaleźliśmy dla Was również kilka propozycji z popularnych sieciówek, które oferują modne kreacje z aksamitu w przystępnych cenach. Skusicie się na marynarkę lub spodnie z aksamitu?

