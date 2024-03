Już w Wielkanoc zobaczymy zerowy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony", w której poznamy dziewięciu uczestników, którzy zdecydowali się szukać miłości w randkowym programie TVP. Wśród nich widzowie dostrzegli popularną w sieci Tiktokerkę. Nie wszystkim się to spodobało:

O kogo chodzi?

W sieci pojawił się zwiastun zerowego odcinka, więc widzowie mogli pierwszy raz zobaczyć uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony". To jest wyjątkowa edycja, ponieważ pierwszy raz w historii do programu zgłosiły się aż trzy rolniczki. Fani już w samej zapowiedzi dostrzegli, że w "Rolnik szuka żony" pojawi się znana w sieci tiktokerka. Nie wszystkim spodobał się fakt, że popularne osoby występują w formacie: