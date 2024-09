W 1. odcinku 11. edycji "Rolnik szuka żony" poznaliśmy m.in. 23-letnią Wiktorię Żmudę-Trzebiatowską ze wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wiktoria wzbudziła duże zainteresowanie - nie tylko ze względu na swój wiek, ale i pasję - z powodzeniem bowiem prowadzi swój kanał na YouTubie i Instagramie. Niektórzy zaś widzowie zastanawiają się, czy jest spokrewniona z... Martą Żmudą-Trzebiatowską. Znamy prawdę!

Wiktoria z "Rolnik szuka żony 11" to rodzina Marty Żmudy-Trzebiatowskiej?

Ruszyła 11. edycja "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Jedną z uczestniczek, która liczy na odnalezienie miłości w show, jest 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. Rolniczka ma na to wielką szansę - dostała bowiem rekordową ilość listów w tej odsłonie, czego zupełnie się nie spodziewała! Była niezwykle wzruszona tym, co pisali do niej zainteresowani nią kandydaci, z nadzieją stwierdziła, że wśród tych 266 listów "musi być" ten jeden wyjątkowy.

Wiktoria wzbudza spore emocje wśród widzów - uwagę przykuwa od razu jej nazwisko, które Polakom kojarzy się oczywiście z Martą Żmudą-Trzebiatowską, popularną aktorką. Widzowie już po 1. odcinku zaczęli dopytywać, czy dziewczyny są ze sobą spokrewnione! Jaka jest prawda?

Piotr Matey/Fremantle

Jedna z internautek zapytała:

Czy ona jest rodziną z Martą Żmuda Trzebiatowską? Ktoś wie?

Okazuje się, że dwa lata temu Wiktoria już udzieliła pierwszego wywiadu - w rozmowie z portalem topagrar.pl przyznała, że kiedyś interesowało ją aktorstwo, ale to rolnictwo okazało się jej największą pasją:

Na przestrzeni czasu na własnym przykładzie miałam okazję zauważyć, jak bardzo zmienia się nasza osobowość i zainteresowania. Zamierzam zmienić tematykę filmików na yt i wprowadzić więcej treści związanych z rolnictwem mówiła wówczas Wiktoria

Zapytana o powiązania rodzinne z Martą Żmudą-Trzebiatowską wyznała, że powiązanie jest.

Rolniczka zapytana o powiązania rodzinne ze znaną z ekranu gwiazdą, mówi, że powiązanie jest, choć kontakt nie jest utrzymywany, a historia jest zawiła. czytamy na topagrar.pl

Marta Żmuda Trzebiatowska VIPHOTO/EAST NEWS

Jak myślicie, Wiktoria kiedyś opowie dokładniej o swojej historii z Martą Żmudą-Trzebiatowską?

