Anna Mucha była dziś gościem w "Dzień Dobry TVN". Nieprzypadkowo miała na sobie szary, luźny komplet dresowy oraz koszulkę z wymownym napisem:

Ubiór nie był przypadkowy, ponieważ poruszyła temat, który jakiś czas temu wyprowadził ją z równowagi. Poszło o odpowiedni ubiór do teatru. Podczas wywiadu doszło do spięcia między Anną Muchą a Dorotą Wellman a także oberwało się Marcie Żmudzie-Trzebiatowskiej.

Anna Mucha kilka dni temu zdenerwowała się tym, co przeczytała w "Gazecie Wyborczej". Poszło o odpowiedni strój do teatru i fakt, że autorka tekstu twierdziła, że idąc tam powinno się stroić:

Dalej kontynuowała: