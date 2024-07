Na pokazie nowej kolekcji Maćka Sieradzkiego Karolina Gilon pojawiła się w odważnej, rockowej stylizacji! Uczestniczka „Top Model” miała na sobie drapieżną, skórzaną kurtkę z kolcami i wyćwiekowanym napisem „Nevada My Love” na plecach. To nie pierwszy raz, kiedy Karolina założyła tę kurtkę - wcześniej chwaliła się już nią na Instagramie. Odkryliśmy, że to oryginalne okrycie pochodzi z hiszpańskiego sklepu Rock and Love!

Reklama

Do rockowej kurtki modelka dobrała białe rurki z dziurami (SI-MI, 490 zł) oraz rozpiętą niemal do pępka czarną koszulę (SI-MI, 450 zł) która odważnie odsłoniła dekolt i... bieliznę! Stylizację Karoliny Gilon uzupełniły czarno-złote sandały na szpilce, kolczyk z krzyżykiem i supermodny wysoki koczek.

Co sądzicie o stylizacji, w której modelka przyszła na pokaz Sieradzkiego? Wygląda seksownie czy przesadziła?

Zobaczcie: Karolina Gilon inspiruje się stylem Margaret?! Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Wy też dostrzegacie podobieństwo? SONDA

Zobacz także

Karolina Gilon na pokazie nowej kolekcji Sieradzky

Ons.pl

Uczestniczka „Top Model’’ miała na sobie drapieżną, skórzaną kurtkę z kolcami i białe spodnie.

Ons.pl

Karolina odważnie odsłoniła dekolt!

Ons.pl

Postawiła na modną fryzurę: wysoki koczek.

Ons.pl

Nie po raz pierwszy Karolina założyła kurtkę małej hiszpańskiej marki Bilbao - chwaliła się nią na Instagramie.

Instagram

Spodnie SI-MI, 490 zł

Materiały prasowe

Koszula SI-MI, 450 zł

Materiały prasowe