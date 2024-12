Z przyjemnością ogłaszamy wyniki tegorocznej edycji plebiscytu "Gwiazdy Party"! To nasi czytelnicy zdecydowali, kto zasłużył na tytuł ulubionej gwiazdy czy produkcji telewizyjnej, oddając imponującą liczbę ponad 228 tysięcy głosów w sześciu kategoriach. Przyszedł czas na kolejną, ostatnią odsłonę zwyciężczyni statuetki. Z radością informujemy, że tytuł "osobowość telewizyjna" zdobyła Karolina Gilon.

Plebiscyt "Gwiazdy Party" niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem internautów, którzy co roku wybierają swoich ulubieńców spośród gwiazd i produkcji telewizyjnych. W tegorocznej edycji można było głosować w sześciu kategoriach: artysta, osobowość telewizyjna, program śniadaniowy, gwiazda sieci, para roku oraz objawienie roku. Redaktor naczelny Bartłomiej Ufniarz podczas emisji programu "Dzień Dobry TVN", ogłosił pierwszych zwycięzców. Okazało się, że "Dzień Dobry TVN" zdobyło najwięcej głosów w swojej kategorii, a tytuł pary roku przypadł Maciejowi Dowborowi i Joannie Koroniewskiej, którzy niedawno zasilili szeregi stacji TVN.

Dziś przyszedł czas na kolejne rozstrzygnięcie. Z dumą informujemy, że tytuł "osobowość telewizyjna" trafił do Karoliny Gilon. Nagrodę osobiście wręczył nasz reporter, Bartosz Seklecki, reprezentujący redakcję Party.pl. Gratulujemy Karolinie tego wyróżnienia!

To jest najważniejsza dla mnie kategoria, bo telewizja to jest coś, co kocham naprawdę i tak naprawdę jest dla mnie najlepsza i pierwsza nagroda w tym roku (...). Bardzo dziękuję! To znaczy, że moi obserwatorzy mają ogromną moc

- wyjawiła Karolina Gilon.