Kolor włosów powinien być dopasowany do tęczówki oka i do odcienia cery. Posiadaczki czarnych oczu bez względu na odcień twarzy powinny zrezygnować z jasnych blondów i rudości.

Wybierając kolor włosów do czarnych oczu, lepiej nie kierować się metodą kontrastu. Zwłaszcza jeśli ma się ciemną karnację. Platynowe blondy w połączeniu ze śniadą cerą wyglądają sztucznie i karykaturalnie.

Kolor włosów a barwa tęczówki

Do czarnych oczu pasują ciemne kolory włosów. Dzięki takiemu dopasowaniu uzyskuje się naturalny efekt. Najodpowiedniejsze kolory włosów do czarnych oczu to różne odcienie brązu, a w niektórych przypadkach także ciemne lub średnie blondy albo brązy mieszane z blondami. Zdecydowanie odradzane są jasne blondy i w większości przypadków rudości. Istotne jest takie dobranie koloru włosów, by nie był on identyczny jak kolor tęczówki, ale zaledwie ją podkreślał. Bardzo ważna jest też oprawa oczu. Im ciemniejsza, tym ciemniejszy powinien być również kolor włosów. Odcień włosów musi być dopasowany nie tylko do tęczówki oka i jego oprawy, ale też do barwy i stanu cery.

Kolor włosów a cera

Wiele posiadaczek czarnych oczu ma ciemniejszą karnację niż kobiety niebiesko- czy zielonookie. Dopasowując kolory włosów do tęczówki oka, trzeba wziąć też pod uwagę stan cery, jej rodzaj i odcień.

Śniada cera z zimnymi tonami dobrze będzie wyglądała z chłodnymi odcieniami włosów. Gdy ma ciepłe tony, lepiej pasują jej ciepłe odcienie, wtedy możliwe jest też użycie intensywnych brązowo-rudych kolorów i ciemnych blondów.

Ciemne kolory włosów dobrze wyglądają na gładkiej cerze, bez blizn, wyprysków czy przebarwień. Lepiej też wyglądają u osób, które mają cerę normalną lub suchą, ewentualnie mieszaną. Cera tłusta ze skłonnością do łojotoku zostanie podkreślona przez ciemny kolor włosów.