Sylwia Grzeszczak jest jedną z najzdolniejszych polskich piosenkarek i autorek tekstów. W ostatnim czasie jej najnowsza piosenka „Och i Ach” podbija niemal wszystkie stacje radiowe i bez wątpienia jest hitem. Sylwia mimo wielu obowiązków i napiętego kalendarza postanowiła otworzyć się przed fanami i odpowiedzieć im na kilka pytań zadanych podczas Q&A, to co napisała, może zaskoczyć wiele osób.

Sylwia Grzeszczak zaskoczyła wyznaniem. Tego mało kto się spodziewał

Sylwia Grzeszczak wiele lat temu rozpoczęła swoją przygodę z muzyką i obecnie jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na jej koncie znajdują się takie hity jak m.in. "Małe rzeczy", "Tamta dziewczyna", czy "Motyle", a w ostatnim czasie pojawiła się piosenka „Och i Ach”, która okazała się wielkim sukcesem. W pracy nad utworami pomagał artystce, Marcin Piotrowski - Liber, który przez wiele lat był jej mężem.

Rok temu Sylwia Grzeszczak i Liber podjęli decyzję o rozstaniu, co wywołało spore poruszenie, jednak wygląda na to, że eks małżonkowie, pozostają ze sobą w dobrych stosunkach i nadal ze sobą współpracują. To właśnie Liber był odpowiedzialny za słowa do utworu "Och i Ach". Paparazzi przyłapali ostatnio byłego Sylwii Grzeszczak na randce i wygląda na to, że Liber znów jest zakochany. Sylwia Grzeszczak dotychczas nie zdradzała, czy również i jej serce jest zajęte, jednak postanowiła otworzyć się przed fanami i na Instagramie zorganizowała Q&A, gdzie odpowiedziała na kilka nurtujących pytań.

Sylwia Grzeszczak postanowiła odpowiedzieć m.in. na pytanie o jej zespół i zaskoczyła fanów informacją, że razem z nim sporo przeszła.

Oj dużo się dzieje. Znamy się tyle lat. Razem przeszliśmy przez różne momenty... z dużą wrażliwością patrzymy na siebie! - wyznała Sylwia Grzeszczak.

Przy okazji artystka podkreśliła, że uwielbia pracować z tymi ludźmi.

Uwielbiam z nimi pracować - zespół, beauty team, managment, creative directors. Są bardzo zdolni, pracowici. Prześmiesznie jest często - dodała Sylwia.

Spodziewaliście się, że Sylwia z zespołem ma aż tak dobry kontakt?

