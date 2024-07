Przygoda Klaudii El Dursi rozpoczęła się juz dawno temu, jednak fani poznali ją w programie "Top Model", w którym miała przyjemność wystąpić. Celebrytka otrzymała wówczas "złoty bilet", a widzowie nie mogli wyjść z podziwu nad jej urodą! Teraz "historia zatoczyła koło" i fani ponownie zobaczą Klaudię El Dursi, jednak tym razem... w roli jurorki!

Klaudia El Dursi powraca do "Top Model"

Klaudia El Dursi została okrzyknięta "złotym biletem" podczas 9. edycji "Top Model". Wydawać się mogło, że to pomoże kobiecie w dalszych etapach programu, jednak Klaudia mierzyła się ze złośliwościami ze strony widzów, a nawet niektórych uczestników. Finalnie El Dursi nie wygrała programu, ale jej kariera poszybowała do góry w zawrotnym tempie. Posypały się różne propozycje, jednak Klaudia El Dursi wybrała bycie prowadzącą "Hotelu Paradise". To był strzał w dziesiątkę, ponieważ celebrytka doskonale odnalazła się w roli gospodyni.

Od początku swojej kariery Klaudia mówiła o tym, że pasjonuje ją moda, modeling i krawiectwo. Niejednokrotnie pokazywała na swoim Instagramie, że jest w trakcie projektowania sukni na event, który miał odbyć się kilka godzin później. Teraz historia zatacza koło, a Klaudia El Dursi połączy swoje umiejętności i zainteresowania. Ponownie widzowie zobaczą ją w programie "Top Model", ale tym razem w zupełnie nowej roli! Roli jurora!

Ajjj ile emocji! To był ekstra dzień. Tym razem po drugiej stronie, na fotelu jurora w @topmodel. Historia zatoczyła koło! - napisała Klaudia El Dursi.

@klaudia_el_dursi

Nie wiadomo jednak czy Klaudia El Dursi otrzymała propozycję bycia jurorem przez całą edycję czy jedynie zaproszenie na jeden odcinek, jako ekspert. Tego dowiemy się już niebawem, gdy produkcja "Top Model" zacznie zdradzać więcej szczegółów dotyczących nadchodzącej edycji!

Póki co, wiemy jedynie, że nową prowadzącą show została Sofia Konecka-Menescal- była uczestniczka "Top Model".

Jesteście ciekawi, w jakiej roli zobaczymy Klaudię? Nie da się ukryć, że fani są zachwyceni jej pojawieniem się w studiu:

Bosko!

Ale super! Mega się jaraaaaaam - piszą internauci.

