Jeśli chcesz wiedzieć, co mówi o tobie kolor oczu, mamy dla ciebie złą i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że nie można wyczytać całej osobowości na podstawie tego, co mówi kolor oczu, bo nie jest idealnym zwierciadłem duszy. Dobra natomiast jest taka, że nawet jeśli dostęp do tej wiedzy jest ograniczony, to barwa tęczówki wywołuje u innych ludzi pewne wrażenie, na podstawie którego mogą nadawać nam różne cechy.

Dodatkowo są pewne przesłanki, które pozwalają nam powiązać kolor oczu z różnymi predyspozycjami, które determinuje chociażby poziom melaniny, odpowiedzialny za kolor oczu.

Co mówi o człowieku jasny kolor oczu?

Niebieskie oczy – niebieski jest bodaj najbardziej pożądanym kolorem oczu, często kojarzonym z młodością. Niebieski kolor oczu mówi o zdolności do budowania długich i satysfakcjonujących relacji. Osoby z takim kolorem oczu postrzegane są jako pełne spokoju, miłe i bystre. Ewolucyjni psycholodzy uważają, że niebieski jest tak atrakcyjny i kojarzy się ze szczerością, ponieważ na jasnej tęczówce nie można ukryć żadnych zmian (np. plamek), które świadczyłyby o chorobie. Czyste, niebieskie oczy kojarzone są z czystością intencji . Poza tym – kobiety z jasnoniebieskimi oczami odczuwają mniejszy ból podczas porodu (zobacz więcej). Niebieskie oczy mogą wskazywać też na pewne nie do końca pozytywne cechy, np. brak otwartości na nowe doświadczenia – niemieccy psychologowie odkryli, że niebieskookie dzieci bardziej obawiają się nowych rzeczy i są mniej otwarte niż ich rówieśnicy. Inni naukowcy dostrzegli związek między niebieskim kolorem oczu a skłonnością do zachorowania na cukrzycę typu 1.

Szare oczy – ludzie z szarymi oczami postrzegani są jako mądrzy i uprzejmi, to jednocześnie indywidualiści z pazurem. Są znani ze swojej wrażliwości, elastyczności i siły. Mają analityczny umysł, są racjonalni i wyrażają się precyzyjnie.

Zielone oczy – postrzegane są jako bardzo tajemnicze. Ludzie z zielonymi oczami są uważani za ciekawskich z natury, ale i inteligentnych. Są dobrymi kompanami i partnerami. Z drugiej strony dostrzega się u zielonookich tendencję do tego, by zazdrościć innym ludziom. Ten kolor kojarzy się też z powiewem świeżości i naturalnością.

Co mówi o nas ciemny kolor oczu?

Orzechowe oczy – ludzie o orzechowym kolorze oczu są często uważani za osoby eleganckie i niezależne. Lubią eksperymentować i próbować nowych rzeczy, a także chętnie podejmują się różnych wyzwań. Lubią dobrą zabawę i są typem raczej imprezowym niż domatora.

Brązowe oczy – brązowy to najczęściej występujący kolor oczu. Ludzie go posiadający są uważani za atrakcyjnych, pewnych siebie i niezależnych, którzy bez problemu nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Postrzega się ich jako dusze towarzystwa i urodzonych liderów. Brązowy kolor kojarzy się z barwami ziemi i takie też odczucia przenoszone są na brązowookich – to osoby stabilne, spokojne, mogące być solidnym oparciem dla innych. Co ciekawe, ciemnoocy śpią średnio dwie godziny krócej niż osoby z jasnymi oczami (patrz więcej), ale też trudniej im rano wstać.

Czarne oczy (czyli bardzo, bardzo ciemne) – osoby z czarnymi oczami są często uważane za godne zaufania i odpowiedzialne. Nie lubią zbyt dużo o sobie mówić, są raczej skryte, ale jednocześnie o bardzo silnym charakterze. Trzymają się w życiu swoich zasad, a przy tym są wiernymi przyjaciółmi, którzy nie zostawiają innych w potrzebie i są na dobre i na złe. Co mówi jeszcze kolor oczu? Ciemnoocy, jak pokazały badania (sprawdź badania), rzadziej sięgają po alkohol niż osoby z jasnymi oczami oraz są lepszymi sportowcami (więcej o badaniach). Według naukowców odpowiada za to wysoki poziom melaniny – im jej więcej, tym szybciej może pracować mózg.

Co mówi kolor oczu o człowieku? Z jednej strony to szereg naszych skojarzeń z danym kolorem, poprzez które sami tworzymy wyobrażenie na temat danej osoby. Z drugiej – wiele badań potwierdziło, że kolor oczu ma wpływ na pewne aspekty życia jak szybkość przemieszczania się impulsu nerwowego między komórkami czy skłonności do chorób.

