Beata Kozidrak to jedna z czołowych polskich artystek i przede wszystkim - wokalistka zespołu Bajm. Fani, których przez lata kariery zgromadziła wokół siebie prawdziwą armię, trzymają za nią na co dzień kciuki i przy tym bardzo przejmują się jej losem. Nic więc dziwnego, że niespodziewane informacje o jej nienajlepszym stanie zdrowia odbiły się tak szerokim echem. Co w tym temacie do powiedzenia ma Krzysztof Cugowski, z którym piosenkarka pozostaje w bliskich relacjach?

Reklama

Problemy zdrowotne Beaty Kozidrak

Legenda polskiej muzyki i liderka zespołu Bajm, Beata Kozidrak, przeszła trudne chwile związane z problemami zdrowotnymi, o czym poinformowała pod koniec listopada 2024 roku. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu poinformowała o odwołaniu trasy koncertowej "Christmas Time" z powodu nagłej choroby. Dowiedzieliśmy się wówczas także, że artystka nie będzie występować aż do marca 2025 roku.

Po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie ''Christmas Time''. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania

Wokalistka nie wdawała się w szczegóły, co jeszcze bardziej zmartwiło jej sympatyków. Głos w jej sprawie zabrał wówczas m.in. Andrzej Pietras, a teraz na komentarz zdecydował się również Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski przerwał milczenie ws. stanu zdrowia Beaty Kozidrak

Krzysztof Cugowski i Beata Kozidrak to dwie ikony polskiej muzyki, które od lat łączy przyjaźń. Nic więc dziwnego, że i on w końcu skomentował jej sytuację na forum publicznym. W rozmowie z Faktem nie krył swojej troski o zdrowie przyjaciółki, a jego słowa wskazują, że stan zdrowia Kozidrak był przez pewien czas niepewny. Wyraził również radość nad tym, że artystka wraca powoli do zdrowia.

To chwała Bogu, doskonale, to jest dobra wiadomość. Tam były rokowania różne, a jak jest tak, to świetnie. Bardzo się cieszę, że tam się wszystko powiodło. Nie słyszałem się z nią od choroby i nie znam szczegółów. A jak idzie wszystko ku dobremu, to się bardzo cieszę

Beata Kozidrak wraca do pełni sił

Na szczęście obecnie Beata Kozidrak czuje się coraz lepiej. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół i fanów, udaje jej się przezwyciężyć trudności. Chociaż temat jej zdrowia był przez pewien czas źródłem niepokoju, wokalistka powoli wraca do normalności. Jej przykład pokazuje, że odpowiednia pomoc i determinacja mogą prowadzić do pozytywnych zmian, nawet w obliczu dużych trudności.

Relacja Beaty Kozidrak i Krzysztofa Cugowskiego z kolei to przykład przyjaźni, która nie zna granic. Mimo że artyści działają w różnych zespołach i mają różne style muzyczne, przez lata wspierają się wzajemnie.

Reklama

Zobacz także: Dramat gwiazdy TVN. "Skrzywdziła mnie osoba, której starałam się zaufać"