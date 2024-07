Zielone oczy, ze złotymi plamkami bądź refleksami zaliczane są do gamy barw ciepłych. Przy doborze koloru włosów zwróć szczególną uwagę na odcień swoich oczu i żył

Kolor włosów przy ciepłym i zimnym typie urody

W trakcie wybierania nowej barwy włosów główną zasadą jest, aby to dobrać kolor odpowiedni do urody. Przed podjęciem decyzji o kolorze włosów zwróć uwagę na odcień skóry, obecny kolor włosów, karnację skóry, barwy ulubionych ubrań i na naturalny kolor włosów. Po określeniu koloru oczu, spójrz na barwę żył na nadgarstku. Jeśli żyły są zielone to znaczy, że masz ciepły odcień skóry, a kiedy są niebieskie to chłodny. Dodatkowo jeśli skóra jest blada z różowymi policzkami, a cienie pod oczami są blade, czerwone bądź niebieskie, ten typ urody jest zimny i należy do delikatnych. Zielone oczy przy zimnym odcieniu skóry przyciągają uwagę kiedy kolor włosów jest ciemny, praktycznie czarny.

Ciepły typ karnacji masz wtedy, gdy cera jest brzoskwiniowa, brązowa lub posiadająca piegi. Przy ciepłym odcieniu skóry doskonale też sprawdza się słoneczny blond. Unikaj natomiast popielatych, jasnych odcieni blondu. Zdecyduj się raczej na karmel i brąz.

Kolor włosów a typ skóry

Przy oliwkowej skórze, odcień włosów powinien być ciemniejszy od skóry. Kiedy masz zielone oczy i ciemną, opaloną karnację zastosuj kolory brązu i czarny. Włosy mogą dodatkowo mieć pasemka z połyskiem czerwieni bądź mieniące się złotem. Aby czuć się swobodnie i wyglądać naturalnie wybieraj kolory w swojej tonacji kolorystycznej.

Jeśli masz zielone oczy, nie powinnaś mieć problemu z dobraniem do nich odpowiedniego koloru farby, dlatego że ten kolor oczu pasuje zarówno do ciepłych, jak i zimnych odcieni włosów, jednak najbardziej pasują ci włosy o odcieniach ciepłego brązu, karmelowych brązów, miedzianych rudości, mlecznej czekolady, fioletu, czerni i burgundu.