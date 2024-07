Niski, gładki kucyk widzieliśmy na jesiennych pokazach m.in. u Diora, Erdem czy Derek Lam . Fryzury z pokazów rzadko sprawdzają się w codziennym życiu, dlatego tym bardziej spodobał nam się ten łatwy do codziennego zastosowania trend. Aby uzyskać najlepszy efekt, na wilgotne włosy nałóż preparat wygładzający (propozycje znajdziesz w dalszej części galerii). Pamiętaj, by rodzaj kosmetyku dostosować do swojego typu włosów: krem lub balsam w przypadku włosów normalnych, do przetłuszczających się - mgiełka albo mus . Jeśli twoje włosy są przesuszone i puszą się, wybierz nabłyszczający olejek .

Delikatna pianka do układania włosów, René Furterer, 85 zł

Krem wygładzający do włosów Style Link Smooth Setter Cream, Matrix, ok. 50 zł

Balsam do stylizacji Straight Blow Dry, Bumble and bumble, ok. 150 zł