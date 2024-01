Mamy dobre wieści dla fanów "Hotelu Paradise" - właśnie ruszyły nagrania do nowych edycji hitowego programu! To oznacza, że już za kilka miesięcy widzowie poznają nowych bohaterów show, którzy z pewnością dostarczą wszystkim wielu emocji. Oczywiście w roli prowadzącej niezmiennie zobaczymy Klaudię El Dursi i co ciekawe, gwiazda zdecydowała się na metamorfozę tuż przed rozpoczęciem nagrań do nowych sezonów! Modelka właśnie zaprezentowała fanom swoją nową fryzurę. Pasuje jej nowy look? Sami zobaczcie!

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pochwaliła się nową fryzurą

"Hotel Paradise" to prawdziwy hit stacji TVN7, więc nic dziwnego, że produkcja show zdecydowała się nakręcić kolejne sezony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tym razem program będzie nagrywany w Wietnamie. Prowadząca program Klaudia El Dursi już zameldowała się w miejscu, w którym właśnie rozpoczęły się nagrywki do kolejnych edycji programu i od razu zaskoczyła fanów swoją metamorfozą! Dotychczas wierna swoim długim, prostym włosom, teraz zdecydowała się pokazać w nieco krótszej fryzurze z grzywką.

Nowy sezon, nowa ja. Jak się podoba przemiana? Ostatnie poprawki i lecimy. Aj, będzie się działo - przekazała Klaudia El Dursi

Instagram/klaudia_el_dursi

Klaudia El Dursi jednak nie zdradziła, czy zdecydowała się ściąć włosy, czy tylko jest to peruka i metamorfoza jest chwilowa. Z pewnością przekonamy się o tym w kolejnych dniach! W tym miejscu warto wspomnieć, że jakiś czas temu Klaudia El Dursi zdecydowała się na doczepianą grzywkę i już wtedy jej fryzura wywołała lawinę komplementów. Też uważacie, że modelka powinna zostać z taką fryzurą na dłużej?

Instagram/klaudia_el_dursi

Już nie możemy się doczekać na kolejne edycji "Hotelu Paradise"! A Wy, będziecie śledzić kolejne sezony hitowego programu stacji TVN7?