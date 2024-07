W środę wieczorem na imprezie MTV EMA PRE-PARTY Margaret odebrała statuetkę dla najlepszego polskiego artysty MTV EMA 2015! (zobacz: Gwiazdy na MTV EMA PRE-PARTY. Co za kreacje!). Wokalistka, która słynie z bardzo oryginalnego stylu tym razem postanowiła zabawić się w arabską księżniczkę! Tego wieczoru Margaret miała na sobie błyszczącą, złocistą zbroję pełną koralików, łańcuszków, kolorowych kryształów i innych świecidełek. Ten oryginalny strój to projekt Idriss Guelai. Biżuteryjne body pokrywało ciało piosenkarki od pasa aż po szyję, częściowo nachodziło również na ręce.

Niżej mogliśmy zobaczyć dresowe spodnie Adidasa, opuszczone poniżej bioder i ze ściągaczami przy nogawkach, a także sandały z piórami. W ten sposób gwiazda uzyskała look jak z haremu!

Margaret postawiła na gładko zaczesaną fryzurę oraz - ponownie - świetlisty make-up (Zobacz, jak zrobić złocisty makijaż w jej stylu!). Podoba wam się wczorajsza stylizacja zdobywczyni nagrody MTV EMA 2015?

Złota stylizacja Margaret na MTV EMA PRE-PARTY

Goddes.Styling : Idriss Guelai Atelier and DOM by Dominika Jankovicova for Slovak&Czech Fashion Awards

Posted by Šimon Snopek on 13 października 2015