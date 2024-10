Od miesięcy w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym, Roxie Węgiel dzieje się naprawdę sporo. Udział w "Tańcu z gwiazdami" czy ślub to zaledwie niewielki urywek. Oprócz tego 19-latce udało się stworzyć kilka nowych numerów, a już za chwilę wyruszy w trasę koncertową. Jak się właśnie przekonaliśmy, w tym wszystkim artystka znalazła nawet czas na drobne eksperymenty z wyglądem, czego nie robi zbyt często. Pochwaliła się nową fryzurą! Ciekawe, co na to jej ukochany.

Roxie Węgiel przeszła metamorfozę

Choć ma dopiero 19 lat, już jest milionerką, a przede wszystkim najpopularniejszą wokalistką młodego pokolenia. Wszystko zaczęło się od udziału w "The Voice Kids", które zwyciężyła. Roksana Węgiel króluje na polskiej scenie odkąd była jeszcze małą dziewczynką i do dziś sukcesywnie wspina się po szczeblach kariery. Jej determinacja i ciężka praca niezmiennie budzą ogromny podziw, choć nie da się ukryć, że zaciekawienie rodzi również jej życie prywatne, w którym ostatnio sporo się zadziało.

Pod koniec sierpnia Roxie i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu, by powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Co prawda, mężem i żoną zostali już kilka miesięcy wcześniej w urzędzie stanu cywilnego, jednak przez cały czas próbowali ukryć ten fakt przed światem. Jak oboje powtarzali, to ślub kościelny ma dla nich najwyższą wartość i to właśnie do niego pieczołowicie przygotowywali się przez długi czas.

Zaraz po ceremonii nowożeńcy nie mieli jednak nawet czasu na podróż poślubną, bo Roxie musiała prędko wracać do pracy. Przed nią trasa koncertowa, która przez kilka tygodni będzie spędzać jej sen z powiek. Mimo natłoku obowiązków 19-latka znalazła chwilę na wizytę u fryzjera, gdzie pokusiła się o zaskakującą zmianę! Artystka raczej nie ma w zwyczaju eksperymentować ze swoim wyglądem i chociaż w przeszłości była w tej kwestii bardziej śmiała, dziś jest wierna swojemu wizerunkowi, szczególnie jeśli chodzi o włosy. Tymczasem to właśnie one zostały poddane metamorfozie!

fot Adam Jankowski/REPORTER

Roxie pochwaliła się na InstaStory, że zdecydowała się na... wiśniowe ombre! Połowa jej włosów zmieniła kolor na bardziej bordowy, co idealnie komponuje się z ciemnym brązem.

Cherry lady - skwitowała.

Już ostatnio fani nie poznali Roxie na zdjęciu, a od teraz niewątpliwie będą mieli z tym jeszcze większy problem. Na fotce możemy również zobaczyć 19-latkę w okularach korekcyjnych. Warto wspomnieć, że nie tylko ona przeszła zmianę, bowiem przez ostatnie miesiące obserwujemy imponującą metamorfozę jej męża - Kevina Mgleja. Ten do ślubu schudł aż przeszło 20 kg! Jak sam wyznał, zmotywowały go do tego nieprzyjemne komentarze.

Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem - przyznał on sam w wywiadzie z Pomponikiem.

Ciekawe, czy pewnego dnia i Kevin postanowi poeksperymentować ze swoją fryzurą.

