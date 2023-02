Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową fryzurą Henia. Chłopiec ma kucyka

Małgorzata Rozenek w swoich mediach społecznościowych pochwaliła się kolejnym zdjęciem małego Henia, który niedawno skończył pięć miesięcy. Fani gwiazdy TVN nie mogą wyjść z zachwytu nad najmłodszym członkiem rodziny Rozenek-Majdan, który nie raz ujął ich swoim wyjątkowym uśmiechem oraz niezwykłym podobieństwem do taty! Chłopczyk rośnie w mgnieniu oka i jak się okazuje, już ma swoją ulubioną rzecz. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała jak wygląda poranek z Heniem. Chłopiec rozczulił internautów Małgorzata Rozenek pokazała nowe zdjęcie Henia. Zdradziła, co jej najmłodszy syn lubi najbardziej Henio Majdan to trzeci, najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek, a także pierwsze dziecko gwiazdy TVN i słynnego piłkarza. Od narodzin synka prezenterka chętnie dzieli się kulisami swojego rodzinnego życia i właśnie pokazała najnowsze zdjęcie Henia. Chłopczyk rośnie jak na drożdżach, a z każdym dniem coraz bardziej przypomina swojego tatę, o czym internauci nie przestają przypominać Małgorzacie Rozenek. Fotografia, na której Henio bawi się z pluszowym, interaktywnym pieskiem wręcz rozczuliła fanów gwiazdy TVN, którzy przyznają, że są nim oczarowani od samego początku i nie mogą wyjść z podziwu, że 5-miesięczny bobas już sam siada! Co więcej, w zabawce i nie tylko, jest coś, co w szczególności polubił. Z jakiegoś powodu ucho to ulubiona część ciała Henia, nawet do gryzienia podczas edukacji. Także ucho mamy rozpracowane dokładnie Myślicie, że rzecz z uchem też odziedziczył po Radosławie Majdanie? Obaj panowie mają już ten sam zwyczaj , bo właśnie to za nie się łapią, kiedy się na czymś koncentrują. Trzeba przyznać, że Henio jest bardzo rozczulający. Henio Majdan to cały tata! Fani Małgorzaty Rozenek nie mają co do tego żadnych...