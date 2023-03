Gwiazdy na imprezie "Twojego Stylu": Katarzyna Sokołowska, Margaret, Natalia Kukulska i inni

Radek Pestka postawił na bardzo znane marki. Zwycięzca 5. edycji "Top Model" na galę "Doskonałość Mody Twojego Stylu", na której pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, wybrał srebrny garnitur o ciekawej fakturze od Tomasza Ossolińskiego. Elegancką stylizację uzupełnił sportowymi butami Puma Creeper, które doskonale przełamały ten look i dodały mu nonszalancji. Warto zwrócić też uwagę na ciekawą fryzurę modela, o którą zadbała niezawodna Jaga Hupało. Nasz wzrok przyciąga też odważna, transparentna koszula, która oprócz garnituru stanowi ciekawy element stylizacji. Jak wam się podoba wybór Radka? Kariera Radka Pestki Radek Pestka zasłynął dzięki udziałowi w programie "Top Model", w którym od samego początku radził sobie świetnie. Jurorzy byli zachwyceni jego zdjęciami i determinacją w dążeniu do celu. Podczas programu model przeszedł ogromną metamorfozę, począwszy od zmiany wizerunku poprzez sposób zachowania i nabrania pewności siebie. Drzwi do dalszej kariery otworzyło mu zwycięstwo w show. Co ciekawe jest jedynym chłopakiem w Polsce, któremu udało się wygrać ten program. Kibicujecie Radkowi? Zobacz: Kim jest Radek Pestka, zwycięzca Top Model 5? Co robi w życiu? Radek Pestka w oryginalnej stylizacji na gali Doskonałość Mody. Radek Pestka lubi niepowtarzalne stylizacja. Jak podoba Wam się ta ostatnia?