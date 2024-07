Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Margaret! Wokalistka zdobyła nagrodę dla najlepszego polskiego artysty na MTV EMA 2015! Wokalistka pokonała Sarsę, Natalię Nykiel, Tedego oraz chór Sound'n'Grace! Artystka odbierze statuetkę podczas gali MTV EMA PRE-PARTY, którą Dawid Kwiatkowski zrelacjonuje na żywo na oficjalnych kontach MTV Polska na Instagramie i Snapchacie. Impreza już 15.10.

Margaret stanie w szranki ze zwycięzcami z innych krajów świata, w tym Justinem Bieberem i zespołem 5 Seconds of Summer.

Serdecznie gratulujemy!

Zobaczcie, jak Margaret zareagowała na zwycięstwo:

#toniaspower DAMN YOU ! ❤️❤️❤️ Dzis pre-party MTV-EMA Chodzcie na snapchat : margaretofc

Posted by Margaret on 15 października 2015