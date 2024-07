Koczek na czubku głowy to jedna z najprostszych fryzur do zrobienia „na szybko" z długich włosów. Przypominamy sobie o niej najczęściej wtedy, gdy rano nie mamy czasu ;) Ale okazuje się, że tzw. fryzura awaryjna robi światową karierę na czerwonych dywanach! Już dawno na wielkich galach gwiazdy przestały się pojawiać w wyczesanych, sztywnych kokach, teraz w modzie jest naturalność. Anja Rubik i Kate Hudson upieły włosy w luźne koczki i pozwoliły, by wokół twarzy pojawiły się swobodne kosmyki, zaś Katarzyna Warnke wybrała opcję na gładko.

Reklama

Jeśli tak jak gwiazdy na wielkie wyjście chcesz upiąć włosy w nonszalancki koczek baletnicy, zadbaj objętość i połysk. Aby fryzura przetrwała cały wieczór w tym samym kształcie, koniecznie utrwal ją lakierem, zwłaszcza z tyłu.

Jakie kosmetyki ci się przydadzą do zrobienia koczka baletnicy?

1. Spray dodający objętości Thickening Hairspray, Bumble & Bumble, 129 zł. 2. Odżywka bez spłukiwiwania poprawiająca wygląd włosów MBC Oil Miracle, Schwarzkopf Professional, ok. 65 zł. 3. Teksturyzująca sól morska w sprayu Balmain Hair Styling, ok. 100 zł. 4. Kuracja stylizująca Smooth.Again, Kevin Murphy, ok. 115 zł. 5. Lakier do włosów Hot Shot, Artego, ok. 38,90 zł

Zobacz także