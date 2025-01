Krzysztof Rutkowski jest jednym z najsłynniejszych polskich detektywów, który rozwiązywał najgłośniejsze sprawy, o których było głośno w Polsce i za granicą. Od lat słynny detektyw jest wierny swojemu wizerunkowi z charakterystyczną fryzurą w roli głównej. Krzysztof Rutkowski nie ukrywa, że ułożenie włosów zajmuje mu około godziny i nie jest to dla niego problemem, ale powoli skłania się ku zmianie. Wygląda na to, że metamorfoza będzie naprawdę spektakularna, a detektyw już zdradził nową inspirację... To będzie prawdziwa rewolucja!

Krzysztof Rutkowski żegna się ze swoją kultową fryzurą?

Krzysztof Rutkowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych detektywów w Polsce, znany jest nie tylko z rozwiązywania trudnych spraw, ale również ze swojego oryginalnego wizerunku. Jego "kwadratowa" fryzura, która przez lata wzbudzała zarówno zachwyt, jak i kontrowersje, może wkrótce przejść do historii. W rozmowie z mediami Rutkowski otwarcie przyznał, że przyszedł czas na zmiany i zapowiada możliwą rezygnację z charakterystycznego uczesania. Choć fryzura była jednym z najważniejszych elementów jego wizerunku publicznego, detektyw uznał, że odświeżenie stylu będzie dobrym krokiem. Krzysztof Rutkowski jeszcze nie ujawnił, jak wygląda po metamorfozie, ale jakiś czas temu zdradził skąd zrodził się pomysł na jego kultową fryzurę:

Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia. (...) Układanie włosów zajmuje mi godzinę. To nie jest tak długo - wyznał Krzysztof Rutkowski w programie 'Gwiazdy bez maski'.

Inspiracja Presleyem – nowy pomysł na styl Rutkowskiego

Decyzja o zmianie wizerunku nie jest przypadkowa. Jak sam detektyw przyznał, nadszedł moment, w którym chce odświeżyć swój wygląd i spróbować czegoś nowego. Rutkowski od lat doskonale zarządza swoim wizerunkiem, dlatego i tym razem możemy spodziewać się dobrze przemyślanego ruchu. Jak zdradziły źródła, Krzysztof Rutkowski zamierza zainspirować się wyglądem legendarnego Elvisa Presleya. Wygląda na to, że detektyw myśli o fryzurze nawiązującej do elegancji i klasyki lat 50. i 60., kiedy Presley wyznaczał trendy w modzie i muzyce.

Moje włosy rosły, rosły i urosły do takiego momentu, jak wyglądają obecnie. Niedawno z Mają zastanawialiśmy się nad moim uczesaniem i chyba coś zmienimy, ale co dokładniej? Niech na razie będzie to moją słodką tajemnicą. Za miesiąc czy półtora, jak mi włosy odrosną, to wtedy zrobię zdjęcia i pokażę moją metamorfozę. Zostaniemy przy ciemnym kolorze, ale może przyjmę styl Elvisa Presleya? Niewykluczone, że pójdę w tym kierunku powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z ShowNews.pl.

Wszyscy są ciekawi, jaką fryzurę słynny detektyw zaprezentuje niebawem, a tymczasem przypominamy dawne zdjęcie Rutkowskiego, na których miał uczesanie zupełnie nieprzypominające jego słynnej fryzury:

Na przestrzeni lat Krzysztof Rutkowski wielokrotnie eksperymentował z fryzurami. Chociaż kwadratowe uczesanie zdominowało jego publiczny wizerunek, początki kariery detektywa wiązały się z bardziej klasycznym stylem. W archiwalnych zdjęciach można dostrzec uczesania nawiązujące do lat 90. oraz proste, eleganckie fryzury. Czy styl inspirowany Presleyem okaże się kolejnym ikonicznym elementem jego wizerunku? To pozostaje zagadką, ale jedno jest pewne – Krzysztof Rutkowski zawsze dba o to, by jego wygląd wzbudzał emocje i zapadał w pamięć.