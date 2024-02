Już dziś, w sobotę 24 lutego startuje nowa edycja "The Voice Kids" i zgodnie z tradycją jurorzy programu tuż przed startem emisji muzycznego show dla dzieci, pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Tym razem szczególną uwagę zwróciła na siebie Cleo, która zaskoczyła wszystkich swoim odmienionym wizerunkiem. Po wielu latach blond fryzury, artystka postawiła na odważne zmiany. Zobaczcie, jak teraz wygląda!

"The Voice Kids": Cleo zmieniła fryzurę

Już po raz siódmy widzowie TVP2 będą mogli śledzić muzyczne zmagania młodych artystów w programie "The Voice Kids". W jury ponownie zobaczymy Tomsona i Barona oraz Cleo, a z kolei miejsce Dawida Kwiatkowskiego zajmie Natasza Urbańska. Tym razem to jednak nie nowa gwiazda show, a Cleo przykuła uwagę wszystkich za sprawą swojej metamorfozy! Piosenkarka pojawiła się w sobotni poranek w "Pytaniu na śniadanie" z totalnie odmienioną fryzurą. Sami spójrzcie!

Na zdj.: Natasza Urbańska, Tomson, Baron, Cleo Fot. Niemiec/AKPA

Cleo pożegnała się z blondem i charakterystycznym kucykiem, a w zamian za to postawiła na ciemne i długie warkocze. Czy to zmiana na stałe? Tego nie wiadomo, jednak trzeba przyznać, że artystce naprawdę pasuje ten nowy look! Spodziewaliście się, że Cleo zdecyduje się na tak odważną zmianę fryzury?

n/z: Cleo fot. Niemiec/AKPA

Cleo pochwaliła się swoim odmienionym wizerunkiem również na Instagramie. Wygląda na to, że ta zmiana bardzo przypadła do gustu również jej fanom.

Najpiękniejsza

Świetnie

Wow, ale ślicznie wyglądasz - piszą zachwyceni fani

A Wam, jak się podoba?

