Julia Wieniawa nie przestaje zachwycać i zaskakiwać swoich fanów. 23-letnia gwiazda, która coraz śmielej podbija muzyczną scenę ma nie tylko wiele talentów, ale również oko do trendów. Ukochana Nikodema Rozbickiego opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie z salonu fryzjerskiego, na którym możemy zobaczyć jej najświeższy wizerunek. Jak się okazuje, Julia Wieniawa postawiła na fryzurę, która w ostatnim czasie podbija Instagram i jest prawdziwym hitem na nadchodzący sezon.

Reklama

Julia Wieniawa pokazała nagranie z fotela fryzjerskiego. Gwiazda zdecydowała się na bardzo modną fryzurę

Julia Wieniawa ma za sobą bardzo gorący okres. W ostatnim czasie gwiazda odbyła kilka koncertów, brylowała na eventach i ścianach, zachwycając swoimi stylizacjami oraz właśnie światło dzienne ujrzał jej najnowszy teledysk. Trudno się dziwić, że młoda artystka jest jedną z najbardziej obserwowanych postaci w polskim show biznesie, a fotoreporterzy bacznie śledzą każdy jej krok. Dowód? Ostatnio do sieci trafiły zdjęcia, na których Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki całują się podczas spaceru, a teraz główna zainteresowana sama postanowiła pokazać nieco więcej ze swojego prywatnego życia. Na InstaStory Julii Wieniawy ukazało się nagranie z salonu fryzjerskiego. Na jaką metamorfozę zdecydowała się gwiazda?

@juliawieniawa, Instagram

Zobacz także: Partnerka Macieja Orłosia wbiła szpilę Julii Wieniawie! Chodzi o sukienkę gwiazdy: "Serio?!"

Reklama

Jak widać Julia Wieniawa doskonale wie, co w trawie piszczy i zna się nie tylko na modowych trendach. Siadając na fryzjerskim fotelu młoda artystka zdecydowała się na fryzurę, która jest bardzo moda. Julia Wieniawa postawiła na lekko cieniowane włosy i jaśniejsze pasemka na samym przodzie, które są prawdziwym hitem i nawiązują do stylu lat 90. Dlaczego? Pasemka z przodu, czyli "chunky highlights", to trik, który dodaje cerze blasku i odmładzają. Naszym zdaniem Julia Wieniawa prezentuje się w nich rewelacyjnie! Co sądzicie?

@juliawieniawa, Instagram