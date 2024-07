Mydło lawendowe domowej roboty może być doskonałym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby. Kosmetyk przygotowuje się z sody kaustycznej, wody destylowanej i oliwy z oliwek. W domowym mydle nie może zabraknąć olejku eterycznego oraz świeżych lub suszonych gałązek lawendy.

Reklama

Zapachowy kosmetyk można przygotować w łatwiejszy sposób niż przy użyciu sody kaustycznej. Wystarczy kupić w aptece gotowe, przezroczyste mydło glicerynowe i rozpuścić w garnku. Kiedy produkt się roztopi, należy dodać do niego około 10 kropel olejku lawendowego i kilka gałązek rośliny. Gorące mydło należy przelać do przygotowanych wcześniej foremek i pozostawić do ostygnięcia.

Mydło lawendowe – właściwości

Delikatne i korzystnie wpływające na zdrowie właściwości lawendy sprawiają, że ziołowy kosmetyk mogą stosować dzieci, bez obawy o uczulenie. Ziołowe mydło domowej roboty działa przeciwbakteryjnie i odkażająco, dlatego polecane jest osobom ze stanami zapalnymi skóry bądź trądzikiem. Ponadto zapach lawendy odpręża i uspokaja.

Domowe mydło – niezbędne składniki

Do zrobienia mydła domowymi sposobami potrzeba przede wszystkim jednego z gatunku tłuszczy, np. oliwy z oliwek oraz sody kaustycznej, czyli wodorotlenku sodu. Produkt można kupić w każdym sklepie z chemikaliami. Soda ma działanie rozpuszczające, a także odtłuszcza i dezynfekuje.

Zobacz także

Mydło domowej roboty – środki ostrożności

Soda kaustyczna jest niezbędna do zrobienia domowego mydła. Jest to środek silnie żrący, dlatego używając go, należy zachować szczególną ostrożność. W czasie wyrabiania mydła, ręce trzeba ochronić gumowymi rękawicami, twarz – przeciwpyłową maseczkę, a oczy – okularami.

Lawendowe mydło domowej roboty – przepis

Potrzebujesz:

okularów ochronnych,

gumowych rękawic,

maseczki przeciwpyłowej na twarz ,

, blendera,

garnka średniej wielkości,

szklanej miski,

drewnianej łyżki,

formy – o kształcie, jaki będzie miało mieć mydło.

Uwaga! Wybierając formę na mydło nie należy używać przedmiotów aluminiowych.

Składniki:

3/4 szklanki oliwy z oliwek, oleju słonecznikowego lub rzepakowego (około 200 mililitrów),

70 mililitrów wody destylowanej,

40 gramów sody kaustycznej,

olejek lawendowy,

kilka suszonych gałązek lawendy (do ozdoby mydła).

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Załóż rękawice, okulary i maseczkę na twarz.

Na dno formy włóż gałązki lawendy.

Do szklanej miski ostrożnie wsyp sodę kaustyczną i wlej wodę destylowaną.

Na skutek reakcji chemicznej w naczyniu zacznie unosić się żrący opar .

. Otwórz szeroko okno i poczekaj, aż reakcja w roztworze zakończy się i para opadnie.

Do garnka wlej olej i podgrzej go na małym ogniu do temperatury 40 stopni Celsjusza.

Zdejmij naczynie z palnika i zawartość przelej do sody.

Dodaj 25 kropel olejku eterycznego i połamane gałązki lawendy.

Całość mieszaj blenderem, aż ciecz uzyska żelową konsystencję.

Przelej masę do foremek, przykryj je ręcznikiem lub ścierką i odstaw na 24 godziny.

Wyjmij mydło z formy i zostaw w suchym miejscu na 2 miesiące.

Reklama

Gotowe!