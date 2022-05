Polsat SuperHit Festiwal 2022: Eteryczna Paulina Sykut olśniewa w białej sukni

Oliwia Bieniuk błyszczała na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Piękna modelka postawiła na krótką, seksowną sukienkę, ale popatrzcie na jej torbę! To największy trend tego lata.

Jeśli coś jest modne, bądźcie pewni, że Oliwia Bieniuk już ma to w swojej garderobie. Piękna córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka doskonale wyczuwa najnowsze trendy z niezwykłą finezją łącząc dziewczęcy szyk z klasyczną elegancją. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację z tegorocznego Polsat Super Hit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie. Zjawiskowa modelka i przyszła uczestniczka 12. edycji "Tańca z gwiazdami" zachwyciła seksowną, krótką sukienką. Uwagę zwracają również jej wymyślna torebka oraz buty. Ten model to największy hit lata 2021! Zobacz także: Jarosław Bieniuk z partnerką na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia! Oliwia Bieniuk zachwyca stylizacją na Polsat SuperHit Festiwal Oliwia Bieniuk coraz intensywniej zaczyna pracować na własne nazwisko. Charyzmatyczna, pewna siebie i piękna 18-latka od czasu, gdy napisała maturę, z przytupem wkracza w świat show-biznesu. Jasnooka piękność nie tylko prężnie prowadzi swój instagramowy profil, który śledzi ponad 200 tys. osób, ale też bierze udział w licznych kampaniach reklamowych. Niedawno córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka została ambasadorką marki Zuzanny Pactwy, dla której zrobiła kilka kuszących ujęć w głęboko wyciętych strojach kąpielowych. Później wzięła udział w głośnej sesji zdjęciowej z Jolą Czają, podczas której Oliwia Bieniuk zapozowała w seksownej bieliźnie . To jeszcze nie koniec sukcesów na koncie nastolatki. Jakiś czas temu stacja Polsat ogłosiła, że po wakacjach Oliwia Bieniuk weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami". Nic więc dziwnego, że kochająca Trójmiasto piękność w ten weekend pojawiła się na jednym z największych wydarzeń tego lata - Polsat SuperHit Festiwal w Operze...