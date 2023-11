Wygląda na to, że Roch z "Hotel Paradise" nie może odetchnąć, chociaż na chwile, bo internauci wciąż dopytują go o to, czy nie ma wyrzutów sumienia, oglądając swoje intrygi na ekranie. Uczestnik show mówi otwarcie, że nie wstydzi się swojego zachowania i wspomina o moralności. Czy jego słowa znów wywołają burzę w mediach tuż przed finałem?

Roch z "Hotel Paradise" otwarcie o tym, że nie żałuję swoich manipulacji w hotelu

Tygodniowy finał "Hotelu Paradise" zbliża się ku końcowi. Widzowie, już od dawna podejrzewają, że to Roch otrzyma szanse, żeby stanąć na ścieżce lojalności. Nie da się jednak ukryć, że niewiele może się z tego ucieszyć. Uczestnik show wzbudzał największe kontrowersje w programie i był na czele licznych afer. Widzowie wiele razy mieli dość Rocha z "Hotel Paradise" i współczuli Łucji, która musiała odpaść z programu przez jego intrygi. Mimo wszystko uczestnik show pozostaje w kontakcie z fanami programu na swoim Instagramie, gdzie często jest pytany o to, czy nie ma wyrzutów sumienia oglądając swoje zachowanie na ekranie. Przy ostatnim Q&A postanowił otworzyć się na ten temat i przyznać, że niczego nie żałuje.

Nie wstydzę się swojej gry oraz manipulacji w hotelu. Nieszczery by powiedział, że nie grał. Formalnie jest to konkurs, inaczej gra. Jedno ale jest takie, że nie ma określonych zasad. Wiele osób wspomina o moralności, każdy ma ją inną, ale też nie przesadzajmy, że ktoś w tamtym czasie był nękany. Zresztą tego dowiecie się, już niedługo, kiedy już będziemy mogli powiedzieć więcej — wyznał Roch.

W dalszej części wpisu uczestnik "Hotel Paradise" postanowił wyjaśnić swoim obserwującym, na czym polega udział w programie, by uzasadnić swoje zachowanie.

A co do mnie to tak grałem, Na tym polega hotel, są konkurencję, są wyzwania oraz zadania. Wiele a tak naprawdę wszystko zależy od naszej postawy na miejscu. By się utrzymać, by poczekać na ewentualnie nową szansę poznania kogoś wyjątkowego czy przetrwać z jakąś ciekawą relacją — trzeba sobie radzić! Tylko trzeba odróżnić raj od życia. Jednym zostaje takie zachowanie po Hotelu Paradise, a drugim nie. Moi bliscy doskonale wiedzą, do której grupy się zaliczam — zakończył Roch.

A wy co myślicie o tłumaczeniach Rocha z "Hotel Paradise"? Myślicie, że to on i jego partnerka staną na ścieżce lojalności?