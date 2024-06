Filmy na podstawie erotyków "365 dni" Blanki Lipińskiej cieszyły się niezwykłą popularnością w sieci, także w serwisie Netlfix - pierwsza część była numerem jeden w kilkunastu krajach na całym świecie. Oparty na drugiej powieści z trylogii erotycznej film "365 dni. Ten dzień" zawiera jeszcze więcej ekscytujących scen seksu niż oryginał, gdyż burzliwy związek Massimo (Michele Morrone) i Laury (Anna-Maria Sieklucka) napotyka nowe przeszkody. Zawiera także ścieżkę dźwiękową zawierającą ogromną liczbę utworów popowych – w tym utwór odtwórcy głównej roli, Michele Morrone.

Reklama

Jeśli spodobało Ci się brzmienie konkretnego utworu, a nie udało Ci się go jeszcze znaleźć w Internecie, poniżej możesz zapoznać się z pełną ścieżką dźwiękową.

Ścieżka dźwiękowa z filmu "365 dni: Ten dzień"

"365 Day" w wykonaniu EMO i Marissy

"My Girl" w wykonaniu Oskara Cymsa

"Mi Amor: w wykonaniu JJ Abla feat. Carla Fernandes

Zobacz także

"If U Like That" w wykonaniu Marissy

"Don't Mess With My Mind" w wykonaniu EMO

"Nothing To Lose" w wykonaniu Marien

"You Were In Love" w wykonaniu bryski

"All I Want Is You for Christmas" w wykonaniu The Fun Machine

"XMAS" w wykonaniu Iana Scotta

"Promises " w wykonaniu EMO

"Trouble Maker" w wykonaniu Marien

"Secrets" w wykonaniu Natalii Krakowiak

"Give Me Some Love" w wykonaniu TYNSKY

"Good To Me" w wykonaniu EMO

"Winter Summer" w wykonaniu Jhn McFly i TYNSKY

"Dos Horas" w wykonaniu JJ Abla, Daniela Rondona i Kuinvi

"By Your Side" w wykonaniu Marissy

"SHOW ME" w wykonaniu Iana Scotta

"Never Again" w wykonaniu Tommy’ego Docherty’ego

"The Calling (EPIX Remix)" w wykonaniu The Rigs

"Como + Nadia" w wykonaniu MYA, LIT killah i Rusherking

"The End" w wykonaniu EMO

"Another Day" w wykonaniu Michele Morrone

Który z tych utworów podoba się Wam najbardziej?

Zobacz także: "Harry Potter": ranking filmów - od najsłabszego do najlepszego!

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek