1 z 29

Małgosia Rozenek pochwaliła się na swoim instagramie zdjęciami z koncertu Kings of Leon na stołecznej imprezie Orange Warsaw Festival. Swoją prostą stylizacją udowodniła, że najważniejsze w dobrym festiwalowym looku są dodatki!

@kingsofleon ❤️#greatevening ???????? #sexonfire #usesomebody ???????? ????????????????????????????☺️❤️ Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) 3 Cze, 2017 o 1:58 PDT

Zobacz też: PLEBISCYT Jednoczęściowy z podkreśloną talią czy białe bikini? Wybierz najlepszy strój kąpielowy Małgorzaty Rozenek!

Nie masz pomysłu na stylizacje na Openera czy Live Festival w Krakowie? A może wybierasz się na jeszcze inny z letnich festiwali. To nie ma znaczenia – jeśli chodzi o te coroczne muzyczne imprezy, w kwestii stylu wszystkie chwyty są dozwolone!

Więcej: Marina i Szczęsny RAZEM na Heinekenie

Oczywiście, istnieje lista festiwalowych „must have'ów". Okulary przeciwsłoneczne, kalosze, kostium kąpielowy, płaszcz przeciwdeszczowy (polskie lato…), czy szorty.

Więcej: Fenomenalna Nosowska wśród światowych gwiazd na Openerze

Jednak mimo wszystko, to nieważne jakiej muzyki słuchasz. Z pomocą dobrze dobranych akcesoriów możesz sprawić, żeby Twój festiwalowy look był w trendzie! Zobacz co znaleźliśmy dla Ciebie w sieciówkach!