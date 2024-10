Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim profilu na Instagramie tajemniczy wpis, w którym reaguje na wiadomości od internautów. I chociaż rolniczka nie napisała wprost, o co chodzi to fani od razu ruszyli z gratulacjami. Internauci są pewni, że Małgosia właśnie ogłosiła im radosne wieści!

Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie poznała swoją drugą połówkę. Rolniczka związała się z Pawłem, z którym wzięła ślub i doczekała się dwójki wspaniałych dzieci. Małgorzata Borysewicz jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie po programie. Zaledwie kilka dni temu Małgorzata i Paweł Borysewiczowie przekazali wieści, a fani gratulowali im kolejnej rocznicy ślubu. Teraz była uczestniczka "Rolnik szuka żony" znów zaskoczyła swoich fanów i opublikowała tajemniczy wpis, który od razu wywołał lawinę komentarzy.

Kochane, jestem zasypywana wiadomościami od Was. Czuję, że chcę Wam podziękować tak po prostu.Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie.To jak moje dzieci no i Pawcio mnie tulą - bardzo mnie rozczula. Dodaje mi to też ogromnej motywacji.Ściskamy

napisała Małgosia.