Roksana Węgiel. której popularność nie słabnie, musi zdawać sobie sprawę również z gorszych stron rozpoznawalności, jaką są nieoczekiwane zdjęcie wykonywane przez paparazzi. Ostatnim razem, gdy 18-latkę dostrzegli na mieście fotoreporterzy, gwiazda miała na sobie elegancką stylizację, która podkreślała jej kobiecość i styl. Nie zabrakło też luksusowych dodatków. Czy Roxie Węgiel ma szansę przebić Małgorzatę Rozenek czy Agnieszkę Woźniak-Starak?

Roksana Węgiel "przyłapana" na mieście w eleganckim looku

W listopadowy dzień paparazzi dostrzegli Roksanę Węgiel w stylizacji utrzymanej w jasnych i pastelowych barwach. Trzeba przyznać, że jest to dość odważny wybór jak na listopadowe przymrozki, bo piosenkarka zdecydowała się wyeksponować nogi w krótkiej spódniczce.

To, co zwracało jednak największą uwagę w looku Roksany Węgiel, to luksusowe dodatki. Piosenkarka postawiła bowiem na szal od Louis Vuitton i torebkę Chanel. Nietrudno zgadnąć, że luksusowe dodatki mają również swoje ceny: szal to koszt około 5000 zł, natomiast mini torebka od Chanel to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Oprócz luksusowych dodatków, Roksana Węgiel postawiła jednak na dosyć klasyczną stylizację. Elementem, który miał zapewnić jej ciepło, był biały, woskowany bezrękawnik, który jest jednym z gorących trendów tego sezonu! Wątpliwości może budzić minispódniczka, którą 18-latka wybrała na listopadowy dzień. Mamy jednak nadzieję, że nie narzekała z tego powodu na jesienne chłody!

Co zaskakujące, paparazzi uchwycili moment, w którym Roksana Węgiel... mija się z inną, znaną wokalistką, Agnieszką Chylińską! Myślicie, że obie panie ucięły sobie później pogawędkę?

Trzeba przyznać, że stylizacje obu gwiazd były całkowicie odmienne! Agnieszka Chylińska postawiła na look, który zapewni jej przede wszystkim ciepło. A Wam, do czyjego stylu jest bliżej?

