Do trzech rodzajów uczesań, które przychodzą na ogół do głowy na myśl o fryzurach lat 60., należą te noszone przez Audrey Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany'ego”, swobodna burza włosów Brigitte Bardot oraz krótka fryzura pixie modelki Twiggy.

Fryzura Brigitte Bardot dla długich włosów

Jeśli masz długie włosy, możesz ułożyć je tak, jak robiła to w latach 60. Brigitte Bardot. Zanim zaczniesz układać fryzurę, wetrzyj we włosy piankę zwiększającą objętość. Duża objętość włosów jest cechą charakterystyczną tej fryzury.

1. Zrób przedziałek na środku głowy. Oddziel ok. 5-centymetrowy pas włosów znad czoła od pozostałych włosów. Pozostałe włosy zaczesz do tyłu.

2. Włosy znajdujące się z tyłu głowy natapiruj delikatnie grzebieniem. Staraj się, żeby włosy znajdujące się z przodu gładko przylegały do głowy. Możesz utrwalić efekt tapirowania lakierem do włosów.

3. Wygładź natapirowane włosy, delikatnie przesuwając po nich grzebieniem. Pasma natapirowanych włosów zbieraj do tyłu i przypinaj je wsuwkami.

4. Pasma włosów, które pozostały z przodu, możesz podkręcić lokówką.

Kok Audrey Hepburn dla włosów średniej długości

Jedną z ikonicznych fryzur lat 60. jest kok bohaterki filmu „Śniadanie u Tiffany'ego”, granej przez Audrey Hepburn, Holly Golighty. Tę fryzurę można zrobić z włosów średniej długości i długich.

1. Oddziel dość szeroki pas włosów znad czoła od włosów z tyłu głowy. Zaczesz „grzywkę” na prawo.

2. Włosy z tyłu głowy zbierz w wysoki kucyk i zwiąż gumką do włosów w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru włosów.

3. Rozczesz kucyk i delikatnie natapiruj go od spodu.

4. Zawiń kucyk pod spód i przymocuj go do pozostałych włosów wsuwkami.

5. Włosy, które zostały z przodu, zawiń do tyłu za kucyk tak, żeby zasłoniły gumkę do włosów. Przymocuj to pasmo włosów wsuwkami.

6. Z przodu możesz przyozdobić kok niedużym diademem.

Fryzura a la Twiggy dla krótkich włosów

Fryzura modelki Twiggy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych fryzur lat 60. Jest ona odpowiednia dla osób o krótkich włosach, które z przodu są trochę dłuższe, a z tyłu podgolone.

1. Wetrzyj we włosy niewielką ilość pianki do stylizacji fryzur.

2. Zrób asymetryczny przedziałek nad lewą skronią.

3. Włosy zaczesz na prawo.