Znany z kultowego serialu „07 zgłoś się” Bronisław Cieślak po latach wrócił od telewizji jako główna gwiazda serii kryminalnej „Malanowski i partnerzy”. Niestety aktor zmarł w 2021 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Jego bohater został uśmiercony przez twórców produkcji Polsatu. We wrześniu 2024 roku stacja wróciła z kontynuacją serialu. „Malanowski. Nowe rozdanie” to tytuł, w którym pierwszoplanową postać gra Andrzej Grabowski. Za nami premierowy odcinek i reakcje widzów. Nowy członek obsady nie będzie miał lekko?

Andrzej Grabowski zadebiutował w serialu „Malanowski. Nowe rozdanie”

Serialowy Andrzej to brat zmarłego Bronisława Malanowskiego, któremu detektyw zapisał w testamencie swoje biuro. Postać grana przez Grabowskiego jest byłym policjantem i wojskowym. Jednak początkowo nie zamierza przejmować interesu po bracie. Dopiero po rozmowie z bliskimi zmienia zdanie.

Po pierwszym odcinku fani serialu podzielili się wrażeniami. Zdania internautów są podzielone. Widać, że niektórzy będą potrzebowali sporo czasu, by przyzwyczaić się do nowego aktora, zwłaszcza że wiele osób kojarzy go z rolą Ferdynanda Kiepskiego. Nie brakuje też widzów, którzy dają szansę nowej odsłonie produkcji. Wystarczy spojrzeć na komentarze.

Pierwszy odcinek uznam za taki pilotażowy. Poświęcony pamięci aktora Bronisława Cieślaka. Będę oglądać kolejne odcinki.

Ferdek chociaż świetny aktor, do tej roli mi nie pasuje.

Średnio wyszło, z panem Bronisławem lepiej wychodziło.

Mimo wszystko nie zabrakło też komplementów skierowanych w stronę Andrzeja Grabowskiego:

Pierwszy odcinek nostalgiczny. Brakuję nam cię, Bronku.

Dużo lepszy serial.

Fajnie pomyślany wątek brata Bronka. Będę was dalej oglądać.

Dobrze się oglądało.

„Malanowski. Nowe rozdanie” jest emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:35. Oprócz Andrzeja Grabowskiego w serialu zobaczymy Annę Lucińską, Wacława Warchoła, Marka Krupskiego oraz Magdalenę Dwurzyńską. Planujecie oglądać?

Jesienna ramówka możemy dostarczyć widzom wiele emocji. Niedawno zapowiadaliśmy ogromne zmiany w „M jak miłość”. Fanów seriali czekają interesujące miesiące.

