Kasia podbiła serca fanów 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" swoją skromnością, uśmiechem i pogodą ducha. Nic więc dziwnego, że wielu z nich do dziś obserwuje jej profil na Instagramie. Ostatnio jednak Kasia dość długo nie zamieszczała nowych postów w swoich social mediach. Ostatni kadr na jej profilu pojawił się na początku września 2023 roku. Po ponad roku przerwy, Kasia postanowiła w końcu odezwać się do swoich fanów na Instagramie. Jak zatem dziś wygląda i co u niej słychać? Wszystko jasne!

Co słychać u Kasi z "Rolnik szuka żony"?

Choć aktualnie możemy śledzić już 11. edycję programu "Rolnik szuka żony", to jednak fani programu nie zapominają o dawnych uczestnikach miłosnego show telewizyjnej Jedynki. W gronie ich ulubieńców jest między innymi Kasia z 9. edycji "Rolnika". Uczestniczka po emisji programu zgromadziła ponad 53 tys. fanów na swoim Instagramie, na którym jednak dość rzadko publikuje nowe treści. Kasia nie dzieli się również zbyt wieloma szczegółami na temat swojego życia prywatnego - ostatni raz zrobiła wyjątek, gdy obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wówczas opublikowała krótkie InstaStories ze zdjęciem z pracą dyplomową.

Teraz jednak po ponad rocznej przerwie, Kasia postanowiła zamieścić nowy post na swoim Instagramie. Jak się okazało, właśnie świętowała swoje 24. urodziny i to z tej okazji odezwała się do swoich obserwatorów, by podzielić się z nimi tymi radosnymi wieściami. Pod nowym postem Kasi znalazł się również krótki wpis.

Kwiat, który rozkwita w obliczu przeciwności losu, jest najrzadszy i najpiękniejszy ze wszystkich - napisała Kasia pod swoim urodzinowym postem

Fani bardzo ucieszyli się, że w końcu mogą zobaczyć Kasię na nowych zdjęciach. Oprócz urodzinowych życzeń zostawili jej też mnóstwo komplementów i piszą wprost, że uczestniczka 9. edycji "Rolnika" wygląda po prostu cudnie!

Wszystkiego, co najlepsze w dniu Twoich urodziny, dużo szczęścia i przede wszystkim zdrówka

Sto lat

Wszystkiego najlepszego Kasiu. Niezmiennie dobrego i wrażliwego serca oraz pogody ducha i uśmiechu na twarzy. Pozdrawiam serdecznie.

Wszystkiego najlepszego Kasiu, cudnie wyglądasz - komentują internauci

Przypomnijmy, że ostatnio nowy post na swoim Instagramie zamieścił również Tomek z 9. edycji "Rolnik szuka żony", który pochwalił się swoją metamorfozą. A Wy, lubicie śledzić losy byłych uczestników "Rolnika"?

