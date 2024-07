Lob, czyli long bob, długi bob, to fryzura, która pasuje do większości twarzy. Jest to dłuższa wersja uniwersalnego cięcia, sięgającego do brody, z cieniowanymi końcami. Można ją nosić z grzywką lub bez. Pasma z przodu można pozostawić najdłuższe lub czesać grzywkę na bok. Długi bob pasuje zarówno do włosów prostych, jak i falowanych. Fryzura lob delikatnie wysmukla twarz, jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby coś zmienić, bez konieczności stosowania radykalnych posunięć. Świetnie sprawdzi się u dziewczyn, które chcą zapuścić włosy

Reklama

Fryzura lob dodaje włosom objętości

Włosy lob sięgają przynajmniej do łopatek. Proste cięcie sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, są lśniące i gęste. Większej objętości doda włosom asymetria – włosy włosy dłuższe z przodu i krótsze z tyłu, bardzo dobrze się prezentują.

Lob na włosach falowanych

Lob nadaje falom ładny kształt, włosy mniej się puszą. Fryzura lob idealnie sprawdzi się u kobiet, która mają naturę romantyczki. Artystyczny nieład sprawia, że fryzura jest bardzo praktyczna – jeżeli pada deszcz, włosy jeszcze bardziej się zakręcą. Nie trzeba martwić się, że fryzura się zepsuje. Po myciu można zapleść włosy w warkocz, żeby uzyskać bardziej wyraźny skręt.

Fryzura lob na włosach kręconych

Skręt sprawia, że włosy wyglądają na krótsze. Długi bob powinien być uniesiony u nasady i lekko napuszony na dole.

Długi bob a kolor włosów

Lob wygląda najefektowniej na wyrazistych kolorach włosów – rudym, głębokiej czerni, intensywnym blondzie. Najważniejsze jednak, żeby włosy były zdrowe.

Zobacz także

Fryzurę lob pokochały gwiazdy. Dłuższego boba noszą między innymi: Joanna Krupa, Jessica Alba, Rosie Huntington-Whiteley, Jennifer Aninston.

Już dziś wykorzystaj dostępny w About You kod i zamów sobie długi płaszcz, który pasuje do każdej stylizacji.