Spekulacje na temat zdrowia Celine Dion nie cichną od dawna, szczególnie po tym, jak artystka wycofała się z życia publicznego. Teraz okazuje się, że choć nie pokonała choroby, to czuje się silną kobietą i właśnie wraca, prezentując dumnie swoją figurę na okładce francuskiego "Vogue'a". Celine Dion w wywiadzie otworzyła się też na temat swojego stanu zdrowia, marzeń i koncertów, na które tak bardzo czekają jej fani.

Celine Dion wróciła po długiej przerwie i wyznała

Celine Dion cierpi na nieuleczalną i rzadką chorobę, jaką jest zespół Moerscha-Woltmanna, nazywany też zespołem sztywności uogólnionej. Artystka ze względu na stan zdrowia była zmuszona odwołać wielką trasę koncertową, co było wielkim ciosem zarówno dla niej, jak i dla jej fanów. Do niedawna 55-letnia gwiazda rzadko pojawiała się w przestrzeni publicznej, co jeszcze bardziej podsycało spekulacje na temat jej stanu zdrowia. W tym roku jednak pojawiła się na gali rozdania nagród Grammy i wszystko wskazywało na to, że nastąpił przełom. Teraz okazuje się, że fani się nie pomylili i Celine Dion wraca w wielkim stylu, udzielając wywiadu dla francuskiego "Vogue'a". Artystka, choć nadal zmaga się z chorobą to nie zamierza się poddawać i walczy o swoje zdrowie:

Nie pokonałam choroby, bo ona nadal we mnie siedzi i zawsze tak będzie. (...) Pięć dni w tygodniu poddaję się rehabilitacji i ćwiczeniom wokalnym. Muszę nauczyć się z tym żyć i przestać zadawać sobie pytania, którymi zadręczałam się na początku: 'Dlaczego ja? Jak to się stało? Co ja zrobiłam? Czy to moja wina?'. Teraz chcę być w najlepszej formie, w jakiej tylko mogę powiedziała wprost Celine Dion w wywiadzie dla francuskiego 'Vogue'a'.

Gwiazda nie kryje radości, że mogła znaleźć się na okładce magazynu "Vogue" w wieku 55 lat i co więcej, zapozować w odważny wydaniu:

Jestem zaszczycona, że mogę zrobić sesję zdjęciową dla 'Vogue' France. Jestem bardzo dumna, że w wieku 55 lat poproszono mnie o pokazanie mojej urody. Ale czym jest piękno? Piękno to Ty, to ja, to co jest w środku, to nasze marzenia. Dziś jestem kobietą, która czuje się silna i pozytywnie nastawiona na przyszłość. powiedziała wprost artystka.

Celine Dion nie jest jeszcze w stanie odpowiedzieć na pytanie o wznowienie trasy koncertowej "Courage World Tour". Aktualny stan zdrowia artystki nie pozwala jej na powrót na scenę, co sprawia, że planowanie występów jest dla niej trudne, bo wie, że na tym etapie są jeszcze niemożliwe do zrealizowania:

Nie potrafię na to odpowiedzieć. Bo od czterech lat mówię sobie, że nie wrócę, że jestem gotowa, że nie jestem gotowa. (...) Moje ciało mi to powie. Z drugiej strony nie chcę po prostu czekać. Moralnie jest mi trudno żyć tak z dnia na dzień dodała gwiazda

