Modne fryzury męskie to nie te z wybiegów, ale przede wszystkim takie, które są dobrane do kształtu twarzy. Dzięki temu można ukryć mankamenty urody i podkreślić atuty. Nie wszyscy zatem powinni nosić fryzury zaproponowane przez światowych stylistów, bo nie są one uniwersalne.

Modne fryzury męskie dla twarzy owalnej

Zaokrąglony podbródek i głowa szersza w okolicach czoła sprawiają, że mężczyzna będzie dobrze wyglądał w niemal każdej fryzurze. Pomysły na modne fryzury męskie w przypadku twarzy owalnej mogą więc być zaczerpnięte ze światowych wybiegów mody. Mężczyzna z owalną twarzą może zdecydować, który element urody chce podkreślić mocniej i ze względu na to ustalić kształt fryzury.

Fryzury dla mężczyzn o twarzy okrągłej

Twarz okrągła różni się od owalnej tym, że ma zbliżoną szerokość brody, szczęki i czoła. Fryzury męskie dla posiadaczy twarzy okrągłej powinny optycznie wydłużać twarz. Dlatego w takich przypadkach zaleca się włosy nieco dłuższe, najlepiej wycieniowane. Sprawdzi się połączenie dłuższych włosów na górze i krótkich po bokach głowy lub zapuszczenie zarostu na podbródku do innych typów fryzur. Mężczyznom z okrągłą twarzą nie pasują natomiast fryzury krótkie i te gładko przylegające do głowy.

Modne fryzury męskie dla posiadaczy pociągłej twarzy

Podłużna twarz nie powinna być optycznie mocniej wydłużana, dlatego mężczyznom o takim kształcie twarzy zaleca się grzywkę, a także fryzury bez cieniowania. Powinno się również unikać krótszych boków i bujnej czupryny na górze głowy, ponieważ to także dodatkowo wyciągnie twarz. Dotyczy to również długich prostych włosów.

Twarz o kształcie serca wymaga łagodzenia ostrych rysów

Twarz sercowata to twarz, która jest najszersza w okolicy oczu i kości policzkowych i zwęża się ku dołowi, tworząc ostry podbródek. Fryzury męskie dla tego typu twarzy powinny uwzględniać grzywkę zaczesaną na bok lub do przodu, ale równie dobrze włosy mogą być krótsze, byle nie było ich zbyt wiele na wysokości oczu. Dobra fryzura powinna łagodzić ostre rysy, dlatego posiadaczom twarzy w kształcie serca pasują włosy o długości do policzków i na końcach wywijające się na zewnątrz.

Modne fryzury męskie kontra twarz w kształcie diamentu

Szerokie kości policzkowe oraz wąskie broda i czoło sprawiają, że kształt twarzy przypomina kształt diamentu. Mężczyznom z taką twarzą zaleca się noszenie fryzur z górą przyciągającą uwagę, np. z grzywką. Z diamentowym kształtem twarzy dobrze współgrają włosy pofalowane, lepiej unikać włosów całkowicie prostych.

Modne fryzury męskie dla twarzy w kształcie gruszki/trójkąta

Kształt gruszki oznacza, że twarz jest bardzo szeroka na dole i o wiele węższa na górze. Fryzury męskie dla tego typu twarzy powinny maskować tę dysproporcję. Dlatego dobrze, jeśli na górze głowy włosy będą miały większą objętość, np. dzięki cieniowaniu lub codziennej stylizacji, by wyglądały na nastroszone. Natomiast lepiej unikać fryzur, w których włosy sięgają policzków i wywijają się na zewnątrz.

Kwadratowa twarz nie lubi bardzo długich ani bardzo krótkich włosów

Kanciaste kształty twarzy sprawiają, że wygląd może być bardzo surowy i poważny. Aby nieco złagodzić to wrażenie, mężczyzna o kwadratowej twarzy powinien nosić fryzurę o dużej objętości na górze i ewentualnie niezbyt masywną grzywkę. Dobrze z takim kształtem twarzy współgrają fale i postrzępione kosmyki. Lepiej natomiast unikać bardzo krótkiego obcinania włosów, ponieważ to jeszcze zaostrzy i tak ostre rysy.