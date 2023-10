Michał Szpak od początku swojej kariery znany jest ze swojej charakterystycznej fryzury. Dzięki długim, lśniącym włosom jakiś czas temu reklamował nawet szampony. Teraz wokalista pokazał się w nowej odsłonie, która zaskoczyła fanów. Jak wygląda w krótkiej fryzurze?

Michał Szpak w krótkich włosach

Bez wątpienia Michał Szpak to kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej, który jest wierny własnemu stylowi, niezależnie od panujących trendów. Zwraca uwagę nie tylko wymyślnymi strojami czy pomalowanymi paznokciami, ale przede wszystkim swoimi długimi włosami. Od zawsze miał taką fryzurę, a w wywiadach mówił, że jego mama tylko raz obcięła go "na grzybka", co wywołało sensację w jego otoczeniu. Od tamtej pory włosy artysty wielokrotnie zmieniały swój stan ze względu na to, że bawi się wizerunkiem - bywały proste, tapirowane, splecione w warkoczyki, ale zawsze długie. Czy coś mogłoby go skłonić do obcięcia włosów?

- Dziś nie ma takiej możliwości, ale jutro być może zamarzę, by to zrobić, a potem znowu zmienię zdanie, i tak w kółko (śmiech). W tym momencie jestem dumny z moich włosów, bo czuję, że walczą o coś większego niż tylko mój wizerunek. Pozwolę im jeszcze trochę powalczyć, bo jest o co - mówił w wywiadzie dla Vogue.pl.

Teraz, ku zaskoczeniu fanów, wokalista pokazał się w nowej odsłonie. Kierując się nowym trendem w mediach społecznościowych, w czwartkowy wieczór 12 października opublikował na Instagramie wygenerowane przez specjalny program "zdjęcia ze szkolnego albumu". Na jednym z nich ma krótkie włosy wpadające w odcień blond, białą koszulę, kremowy sweter i jasne jeansy. Z kolei na drugiej fotografii ma czarne, krótkie włosy, białą koszulę z krawatem i szare spodnie w kratę.

- Zmiany, zmiany, zmiany - napisał Michał Szpak pod postem.

Owa publikacja artysty wywołała falę komentarzy. Zaskoczeni fani pod niecodziennymi ujęciami szczerze pisali, co myślą o takiej wersji artysty. Okazało się, że chociaż doceniają estetykę i szaleństwa Michała Szpaka, to jednak wolą go z długimi włosami.

- Na tym zdjęciu z ciemnymi włosami wyglądasz, jak bliźniak Kwiatkowskiego. Ogólnie nie jest najgorzej, ale pospolicie... a przecież Ty jesteś wyjątkowy. Nigdy nie ścinaj włosów; - Wow, z takimi pięknymi rysami i oczami w każdej wersji jest mega; - Pierwszy jak młody wilczek z Wall Street, drugi jak licealista z "Beverly Hills 90210", trudny wybór. Ależ włosy zmieniają twarz! - Lubisz prowokować! Włosy są Twoją wizytówką. Wiadomo, że jeśli byś ściął, to fani nadal będą Cię tak samo uwielbiać i podziwiać, ale jednak te Twoje piękne długie włosy są złotem; - Ładnie, ale Kwiatkowskiego już mamy. Oryginalny, niepowtarzalny Michał jest tylko jeden! Fajna zabawa, ale Twoje długie włosy są najpiękniejsze; - Wolę Ciebie w oryginalnej wersji z długimi włosami. Nie wyobrażam już sobie inaczej - czytamy pod postem.

