Fryzury awangardowe pozwalają wyróżnić się w tłumie. Awangardowa fryzura w stylu Bajlando i rockowa fryzura z kręconych włosów to doskonałe propozycje dla odważnych osób.

Efektowne uczesania inspirowane są latami 70. i 80. Wielu osobom mogą kojarzyć się z rockowym koncertem.

1. Awangardowa fryzura – idealna dla półdługich włosów

Fryzura w stylu Bajlando powstała w nawiązaniu do teledysku Enrique Iglesiasa do piosenki o tytule „Bailando”. Na początku należy wydzielić na środku głowy przedziałek i zaczesać połowę włosów na lewą stronę, zaś drugą połowę – na prawo. Uczesanie polega na karbowaniu kolejnych pasm włosów, zaczynając od tyłu. Następny krok to tapirowanie - włosy przeciąga się grzebieniem od końcówek w głąb głowy, czyli do cebulek. Na końcu wystarczy spryskać włosy lakierem. Fryzurę trudno jest wykonać samodzielnie, dlatego najlepiej poprosić kogoś o pomoc lub udać się do fryzjera. Takie uczesanie optycznie zagęszcza włosy.

2. Rockowa fryzura z kręconych włosów

Rockowa fryzura to zaczesane do tyłu włosy i jeden mocno przylegający bok. Podpięcie sprawia, że włosy z jednej strony wyglądają niemal jak wygolone, z tyłu upina się je za pomocą wsuwek. Burza kręconych włosów znajduje się po drugiej stronie głowy. Wykonanie fryzury ułatwi lakier do włosów, żel i nabłyszczacz. Na filmie można zobaczyć jak wykonać tę fryzurę krok po kroku

