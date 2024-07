Kobiety z pociągłą twarzą powinny unikać prostych włosów oraz zaczesywania ich na twarz. Najlepszą opcją na podłużnej twarzy są fryzury z dużą objętością i nieregularnymi kształtami, np. falami.

Twarz można optycznie skrócić dzięki grzywce o dowolnym kształcie.

Długość i kształt fryzury dla pociągłej twarzy

Pociągła twarz dzięki fryzurze może wydawać się mniej podłużna. Wystarczy unikać długich i prostych włosów przylegających do policzków. Włosy do ramion lub lekko za ramiona optycznie złagodzą rysy i skrócą twarz. Pociągła twarz korzystnie wygląda także w grzywce. Można nadać jej dowolny kształt, w zależności od tego, co jeszcze chce się zatuszować. Świetnie będą wyglądały grzywki proste, ścięte na ukos, zarówno krótkie, jak i długie. Mając pociągłą twarz, trzeba unikać przedziałka na środku – o wiele lepiej sprawdzi się przedziałek na boku. Panie o pociągłej twarzy dobrze wyglądają we fryzurach o dużej objętości, szczególnie w lokach i włosach cieniowanych. Wycieniowane końce są korzystniejsze niż równo obcięte, tym bardziej jeśli znajdują się poniżej ramion. Zatem lepiej zrezygnować z long boba czy klasycznego boba.

Upięcia i fryzury dla pociągłej twarzy

Podłużną, pociągłą twarz można „skrócić” fryzurą i złagodzić jej rysy. Najlepiej w tej roli sprawdzają się loki i fale. Dobrze też, gdy dużo dzieje się w okolicach kości policzkowych, np. polecane są zachodzące na policzki pazurki lub skumulowane w tym rejonie fale. Kluczowe dla osiągnięcia zadowalającego efektu jest nadanie fryzurze objętości. Włosy nie mogą leżeć na twarzy, najlepiej by falowały po jej bokach.

Przy pociągłej twarzy lepiej zrezygnować z upięć i fryzur o dużej objętości zlokalizowanej wyłącznie na górze, np. wysokich niesfornych koków czy końskiego ogona. Oczywiście pociągła twarz może być atutem i wtedy warto ją wyeksponować, ewentualne niuanse pomoże ukryć dobrze wykonany makijaż.

