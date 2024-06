Królewski dramat Netfliksa „The Crown” doczekał się sześciu sezonów. Widzowie mieli nadzieję, że seria potrwa dłużej, jednak spory wpływ na plany twórców miała niespodziewana śmierć królowej Elżbiety II.

Reklama

Choć przez sześć sezonów zmieniała się obsada, w każdej części "The Crown" fani mogli podziwiać dobrze znane miejsca - w tym wiele posiadłości brytyjskiej rodziny królewskiej. Od Pałacu Buckingham po Zamek Balmoral – w ciągu ostatnich sezonów pojawiło się mnóstwo prawdziwych lokacji królewskich, a wszystkie odtworzono za pomocą kombinacji zestawów scenograficznych i podobnych lokalizacji, wiernie odwzorowujących rzeczywiste rezydencje.

W sezonie 5. kręcono także nowe lokalizacje, ponieważ obsada i ekipa polecieli na Majorkę. Natomiast w sezonie 4 mogliśmy zobaczyć takie miejsca jak rezydencje wiejskie i londyńskie księcia Karola i księżnej Diany, Highgrove i Clarence House.

Poniżej prezentujemy listę miejsc znanych z "The Crown" Netfliksa.

Gdzie kręcono Zamek Windsor?

Zamek Windsor odegrał jak dotąd dużą rolę we wszystkich czterech sezonach „The Crown”, podobnie jak odegrał dużą rolę w życiu królowej i nadal jest ważną lokalizacją dla rodziny królewskiej.

Zobacz także

W sezonie 5. zamek nabierze dodatkowego poziomu narracyjnego, ponieważ sceny mają przedstawiać pożar, który naprawdę miał miejsce w 1992 roku, powodując rozległe zniszczenia XI-wiecznego budynku.

W sezonach 1–3 "The Crown" zamek Belvoir w Leicestershire był używany do reprezentowania zamku Windsor, ale od sezonu 4. serial zdecydował się kręcić takie sceny w Burghley House w Lincolnshire.

Gdzie kręcono Downing Street?

„The Crown” zawsze wykorzystywało tło rodziny królewskiej do badania wszystkich aspektów życia w prezentowanych okresach, co oznacza, że osobistości polityczne odgrywają centralną rolę w dramacie od pierwszego sezonu.

W piątym sezonie Jonny Lee Miller wciela się w rolę konserwatywnego premiera Johna Majora z lat 90., który przejął obowiązki od Margaret Thatcher, granej przez Gillian Anderson w sezonie 4. serialu.

Podobnie jak w sezonie 4., Hedsor House w Buckinghamshire będzie zastępował wnętrza Downing Street, po tym jak w poprzednich sezonach również zbudowano dekoracje przedstawiające fasadę słynnej rezydencji premiera.

Gdzie kręcono 5. sezon wakacji Diany i Charlesa?

Na początku 5. sezonu Charles i Diana wyruszają w „drugi miesiąc miodowy” wraz ze swoimi synami Williamem i Harrym, próbując przekonać opinię publiczną, że ich małżeństwo wróciło na właściwe tory.

Sceny na łodzi motorowej podczas wakacji kręcono w Sant Elmo na Majorce, a Dominica Westa i Elizabeth Debicki grali w nadmorskim miasteczku Andratx.

Gdzie kręcono Highgrove?

Kluczową lokalizacją wprowadzoną w 4. sezonie "The Crown" była wiejska posiadłość księcia Karola i księżnej Diany Highgrove, którą Karol nadal zamieszkuje ze swoją drugą żoną, księżną Kornwalii.

Posiadłość położona jest w hrabstwie Gloucestershire i jest dobrze znana ze swoich ogrodów, których zapowiedź widzowie oglądają, gdy Karol oprowadza swoją matkę, królową, w odcinku 4. sezonu „Ulubieńcy”.

W obu sezonach 4. i 5. serialu Netflix Somerley House zastępuje Highgrove. Somerley to duży wiejski dom położony w Hampshire; wcześniej służył jako miejsce kręcenia telewizyjnej adaptacji "Mansfield Park" Jane Austen.

Gdzie kręcono Clarence House?

Londyńska rezydencja księcia Walii (księcia Karola), Clarence House, położona jest obok Pałacu św. Jakuba. Do poprzednich królewskich właścicieli należeli Królowa Matka oraz Królowa i książę Filip.

W sezonie 4. widzieliśmy, jak Charles i Diana mieszkali w domu; stanowi tło dla rozpadającego się małżeństwa, w którym Charles często wycofuje się do Highgrove, aby być z Camillą Parker-Bowles. Clarence House to także miejsce, w którym Diana prowadzi swój romans z oficerem kawalerii Jamesem Hewittem.

High Canons Borehamwood zastępował Clarence House w sezonie 4; to wiejska rezydencja położona około 40 minut jazdy od Londynu.

Gdzie kręcono Gatcombe Park?

Wiejska rezydencja księżniczki Anny Gatcombe Park została również wprowadzona w 4. sezonie "The Crown"; w odcinku „Ulubieńcy”, w którym królowa odwiedza każde z czwórki swoich dzieci, widzimy, jak ona i Anna cieszą się z przejażdżki konnej, a następnie urządzają piknik na terenie zamku.

Prawdziwy dom kupiła królowa jako prezent dla Anny i jej pierwszego męża, Marka Philipsa. Znajduje się w hrabstwie Gloucestershire, zaledwie sześć mil od rezydencji księcia Karola, Highgrove.

W "The Crown" wiejski dom Wrotham Park w Hertfordshire jest wykorzystywany w scenach przedstawiających Gatcombe Park. Wrotham brał udział w wielu projektach filmowych, w tym przy takich filmach jak "Dziennik Bridget Jones" i "Kingsman: Tajne służby".

Gdzie kręcono Pałac Buckingham?

Producenci „The Crown” połączyli ze sobą mozaikę lokalizacji, aby stworzyć przekonujący ekranowy Pałac Buckingham, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nie mogli nakłonić prawdziwej królowej, aby pozwoliła im przejąć jej dom na potrzeby filmowania.

Przez lata sfilmowano wiele wnętrz Lancaster House , który jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i znajduje się bardzo blisko samego Pałacu Buckingham. W szczególności "The Crown" wykorzystało ozdobne centralne wejście i klatki schodowe – co widać w sezonie 3, kiedy astronauci Apollo 11 odwiedzają Pałac.

Wilton House w Wiltshire to kolejny zastępca części Pałacu Buckingham, podobnie jak Old Royal Naval College . Inne wnętrza zostały sfilmowane w Waddeston Manor.

W sezonie 3. Lord Mountbatten (Charles Dance) przekazuje złe wieści księciu Karolowi (Josh O'Connor) na dziedzińcu Pałacu Buckingham. Scena została nakręcona na Uniwersytecie w Greenwich .

Zdjęcia do audiencji królowej z premierami kręcono w Wrotham Park w Barnet w hrabstwie Hertfordshire. W prawdziwym życiu rozgrywają się one w prywatnej Sali Audiencyjnej jej mieszkania w Pałacu Buckingham.

Gdzie kręcono pogrzeb Winstona Churchilla?

W sezonie 3. pogrzeb Winstona Churchilla odbył się 30 stycznia 1965 roku w katedrze św. Pawła w Londynie, kiedy premier z czasów wojny otrzymał pogrzeb państwowy – zaszczyt zwykle zarezerwowany dla członków rodziny królewskiej.

Ale to, co widzimy na ekranie w 3. sezonie "The Crown", zostało w rzeczywistości nakręcone w katedrze w Winchester w Hampshire.

Winchester to jedna z największych katedr w Europie, ale znajduje się w mieście liczącym zaledwie 45 000 mieszkańców. Jest zbudowany w stylu gotyckim i jest wyjątkowo długi, ze sklepionym kamiennym sufitem; ani wewnątrz , ani na zewnątrz nie przypomina zbytnio Bazyliki św. Pawła, ale jest bardzo okazały.

Gdzie kręcono Biały Dom?

Księżniczka Małgorzata i Anthony Armstrong-Jones mogli udać się do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem Lyndonem B Johnsonem, ale aktorzy Helena Bonham Carter i Ben Daniels nie mogli tam pojechać na sezon 3.

Zamiast tego nakręcili sceny takie jak The Hylands House w Essex , który wygląda uderzająco podobnie do północnej fasady siedziby prezydenta USA. Ta neoklasycystyczna willa wpisana na listę zabytków II stopnia jest własnością Rady Miejskiej Chelmsford i jest przez nią zarządzana; był kiedyś miejscem, w którym organizowano coroczny festiwal muzyczny V Festiwal i często jest wynajmowany na wesela i imprezy prywatne.

Gdzie kręcono odcinek Aberfan?

Ze względu na drażliwość tematu trzeci odcinek trzeciego sezonu "The Crown" – obejmujący katastrofę w Aberfan – został nakręcony w Cwmaman w Walii w Cynon Valley. Cwmaman położone jest kilka kilometrów od składowiska odpadów węglowych, które pewnego ranka w 1966 r. uległo katastrofalnemu zawaleniu, powodując lawinę szlamu spływającą po zboczu góry na wioskę Aberfan.

Dzieci Aberfana uczęszczały do gimnazjum Pantglas i tam zginęła większość ze 144 ofiar. Szkoła podstawowa Glynhafod w dolinie Cynon została wykorzystana jako zastępstwo Pantglas przy kręceniu scen poprzedzających zawalenie się, a lokalna ulica została przekształcona w taras domów górniczych z lat 60. XX w. – za pomocą maszyny sprowadzonej do Według Wales Online odtworzyć ulewny deszcz.

Gdzie kręcono walijską inwestyturę?

W trzecim sezonie serialu „The Crown” kręcono Inwestyturę księcia Walii w samym zamku Caernarfon , a Josh O'Connor (książę Karol) kręcił na miejscu.

Walijskie zdjęcia kręcono także w Ferndale w stanie Rhondda oraz w Narodowym Muzeum Węgla Big Pit w Blaenavon.

Czy kręcili na wyspie Mustique?

Nie! W sezonie 3. widzimy księżniczkę Małgorzatę imprezującą z młodym Roddym Llewellynem (Harry Treadaway) w jej karaibskiej willi i odpoczywającą na plaży – ale te sceny zostały faktycznie nakręcone w południowej Hiszpanii.

Gdzie kręcono Balmoral?

Rodzina królewska ma letnią rezydencję w Aberdeenshire, zamek Balmoral – miejsce wielu królewskich ucieczek, a zwłaszcza kluczowe miejsce dla odcinka 4 sezonu "The Crown", „The Balmoral Test”, kiedy zarówno brytyjska premier Margaret Thatcher, jak i Lady Diana Spencer ( przyszła księżna Diana) po raz pierwszy spotykają dalszą rodzinę królewską i rzekomo poddawani są serii „testów”.

W poprzednich sezonach było to także miejsce wyśmiewanego grilla z filmu dokumentalnego "Rodzina królewska" z 1969 roku .

Dom Ardverikie w szkockich górach okazał się idealnym zastępcą ujęć zewnętrznych Balmoral w każdym sezonie „The Crown”. Położony niedaleko Inverness, ma klasyczną szkocką architekturę baronialną i mnóstwo wieżyczek przypominających prawdziwe.

Charakterystyczny ogród zamku Belvoir w Leicestershire można zobaczyć w „Margaretologii” sezonu 3, ze starannie przyciętymi krzewami. Dom Regency udostępnia także wiele wnętrz zamku Windsor w pierwszych trzech sezonach dramatu – zdjęcia kręcono w Elizabeth Saloon i Regent's Gallery.

Jeśli chodzi o wnętrza, producenci udali się także do Audley End House w Essex. W sezonie 3 Audley End jest pokazywany w scenie, w której Elżbieta i Filip przechadzają się po Wielkiej Sali i dyskutują o pragnieniu księżniczki Małgorzaty, by „podzielić się” oficjalnymi obowiązkami królowej.

Historia tego wspaniałego domu jakobejskiego sięga XII-wiecznego klasztoru benedyktynów, w którym rodzina Braybrooke mieszkała do 1948 roku. Sercem domu jest Wielka Sala, której ściany wyłożone są pistoletami i portretami; trzy wielkie łuki otwierają się na dwa piętra kamiennych schodów.

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy Audley End w "The Crown". W retrospekcjach z pierwszego sezonu młode księżniczki uczyły się w Wielkiej Sali, a w bibliotece domu kręcono scenę rozgrywającą się w Eton College, gdy przyszła królowa pilnie przerabiała swoje prywatne lekcje.

Sceny przedstawiające sypialnie Elizabeth i Margaret z dzieciństwa kręcono na piętrze starego pokoju dziecięcego.

Gdzie kręcono francuską rezydencję księcia Windsoru?

W trzecim sezonie „The Crown” żegnamy księcia Windsoru (Derek Jacobi), który choruje i umiera we Francji w swojej posiadłości w Bois de Bologne z Wallis Simpson (Geraldine Chaplin) u boku.

Sceny te zostały nakręcone w West Wycombe House, palladiańskiej rezydencji w Buckinghamshire prowadzonej przez National Trust.

Gdzie kręcono Opactwo Westminsterskie?

Katedra w Ely zastępuje Opactwo Westminsterskie w sezonie 1 podczas ślubu królowej i koronacji.

Na potrzeby scen koronacji wypełnili katedrę setkami statystów, reprezentującymi różne frakcje wojska, Wspólnotę Narodów oraz innych międzynarodowych dygnitarzy i członków rodziny królewskiej.

Gdzie kręcono sceny na lotnisku?

Jedną z lokalizacji wykorzystywanych przez producentów "The Crown" jest lotnisko Shoreham w pobliżu Shoreham-by-Sea. To tutaj Elżbieta II grana przez Claire Foy wróciła z Republiki Południowej Afryki po śmierci ojca.

Gdzie kręcono film Gordonstoun School?

W sezonie 2. książę Karol nieszczęśliwie uczęszczał do Gordonstoun – surowej, trudnej szkockiej szkoły publicznej, którą tak bardzo kochał jego ojciec. Sceny zewnętrzne kręcono w Woodchester Mansion, nieukończonym XIX-wiecznym budynku.

Gdzie jeszcze kręcono film „The Crown”?

Eltham Palace to stylowy dom w stylu art déco w południowym Londynie, który wykorzystano w kilku scenach filmu „The Crown”, w tym w kwaterze królowej Royal Yacht Britannia, siedzibie rządu Bermudy i HMSS Queen Mary.

Wystąpiły teatry Lyceum i Knebworth House , a także Greenwich Naval College, zamek Dundarg i Hatfield House .

Englefield House zastępuje Sandringham, prywatną posiadłość królowej w Norfolk.

W pierwszym sezonie oglądamy także zamek Slains z zewnątrz, zrujnowaną budowlę stojącą na szczycie klifu z widokiem na Morze Północne. To działa jako zastępstwo dla osobistego ucieczki Królowej Matki, Castle Mey.

Zestawy zostały zbudowane, aby stworzyć zewnętrzną część 10 Downing Street i Cabinet Room.

Cały serial "The Crown" jest dostępny na Netfliksie.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek