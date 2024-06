Czekając na zapowiedziany już jakiś czas temu drugi sezon "Squid Game" (premiera pod koniec 2024 roku), nasze myśli skierowały się w stronę miejsca, w którym kręcono pierwszy sezon. Żeby tam dotrzeć, potrzeba niemalże 48 godzin...

Jedną z wielu rzeczy, które spotkały się z dużym uznaniem w "Squid Game", są oczywiście piękne zdjęcia, na które wpływ miały lokalizacje, gdzie powstawał.

Oto wszystkie informacje z "Squid Game" na temat lokalizacji kręcenia bijącego rekordy serialu Netflix .

Gdzie kręcono "Squid Game": Przewodnik po lokalizacjach serialu

Wiemy, że "Squid Game" został nakręcony w Korei Południowej, ale gdzie dokładnie? Domem dla "Squid Game" było Miasto Daejeon, gdzie przebywała cała obsada serialu. Wiele scenografii zostało zbudowanych specjalnie na potrzeby produkcji - jeśli je odwiedzisz, na pewno je rozpoznasz.

Liczące nieco ponad 1,5 miliona mieszkańców Daejeon jest piątym co do wielkości miastem w Korei Południowej i położonym w centralnym regionie kraju, niecałą godzinę jazdy pociągiem dużych prędkości od stolicy, Seulu, lub dłużej, jeśli podróżujesz samochodem. Miasto jest jedną ze stolic regionu zajmujących się zaawansowanymi technologiami i zyskało przez niektórych przydomek „azjatyckiej Doliny Krzemowej”, ze względu na dużą gęstość uniwersytetów badawczych i firm technologicznych skupionych na tym obszarze. Tak naprawdę siedziby badawczo-rozwojowe takich firm jak Samsung i LG znajdują się w mieście i jego okolicach.

Zabawny fakt: Daejeon jest miastem partnerskim Seattle w Stanach Zjednoczonych i Brisbane w Australii.

Miasto nie jest obce producentom filmowym, ponieważ kręcono tam także film o zombie „Pociąg do Busan”.

O czym jest "Squid Game"?

Serial koncentruje się na grupie ludzi, którym brakuje pieniędzy i postanawiają wziąć udział w teleturnieju opartym na grach, w które grają dzieci. Ceną jest suma pieniędzy zmieniająca życie, ale ceną za każdy błąd... jest śmierć.

A oto zwiastun serialu, jeśli jeszcze go nie oglądaliście, a chcecie zobaczyć, o co to całe zamieszanie.

Sezon drugi "Squid Game" powstaje, a jego premiera zaplanowana jest na końcówkę 2024 roku. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netfliksa. A Wy czekacie?

