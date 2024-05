Fani bestsellerowego thrillera Harlana Cobena z 2015 roku „The Stranger” mogą zauważyć, że w adaptacji serialu Netfliksa wprowadzono kilka zmian. Jedną z największych jest miejsce, w którym rozgrywa się akcja serialu.

Reklama

Choć akcja powieści Cobena jest rozrzucona po całych Stanach Zjednoczonych, w tym w New Jersey i Ohio, twórcy serialu zdecydowali się przenieść ją do Wielkiej Brytanii. Gdzie kręcono „The Stranger”? Poniżej prezentujemy miejsca, w których pracowała ekipa filmowa produkcji Netflika.

Gdzie kręcono „The Stranger”? Serial powstał w Manchesterze

Zdecydowaną większość scen „The Stranger” kręcono w Manchesterze i okolicach na północy Anglii, w tym w Bolton i Stockport, a miejsca te służyły jako fikcyjny obszar zwany Cedarfield w Greater Manchester.

Niektóre z lokacji wykorzystanych w serialu obejmują miejski St. Peter’s Square i Whalley Range, a także nieczynny dworzec autobusowy Moor Lane w Bolton, teatr i kino Plaza w Stockport oraz pomnik Peela w Bury.

W międzyczasie kręcono sceny z domem Price'a w podmiejskiej dzielnicy Didsbury w Manchesterze. Klubem sportowym, z którego korzysta, jest Monton Sports Club w Eccles, a scenę z farmą zwierząt filmowano w White Peak Alpacas w Mobberley w Cheshire.

Zobacz także

Kawiarnia należąca do Heidi z Jennifer Saunders to tak naprawdę Café At The Cathedral, która znajduje się w centrum Manchesteru, niedaleko miejskiej katedry, natomiast rząd domów przeznaczonych do wyburzenia, w których mieszka Martin Killane, został nakręcony w Clayton.

Wygląda na to, że obsadzie podobały się zdjęcia w mieście – Anthony Head w sierpniu zeszłego roku napisał na Twitterze: „Ostatni dzień kręcenia #TheStranger – cudowne przeżycie – świetna obsada, fantastyczna ekipa i po prostu kocham Manchester”.

Dlaczego „The Stranger” kręcono w Wielkiej Brytanii?

Nie jest to pierwszy projekt Harlana Cobena, który nakręcono w północnej Anglii. Jego wcześniejszy serial „Safe” dla serwisu Netfliks również powstał w Manchesterze i okolicach.

Coben wyjaśnił decyzję na łamach Manchester Evening News, mówiąc: „Kręciliśmy przeważnie cały Manchester, a także miejsca w całym mieście, takie jak Bolton”.

„To świetne miejsce do kręcenia programów telewizyjnych. W regionie jest naprawdę niesamowita architektura, która świetnie wygląda na ekranie", dodał.

Zdjęcia w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, również pozwoliły, aby serial stał się nieco bardziej ograniczony niż w książce, a Coben powiedział BT TV : „Skondensowaliśmy świat. W książce Nieznajomy zrzuca bomby w całym kraju, tutaj Nieznajomy zrzuca bomby w jednej społeczności.

Jeśli lubicie takie ciekawostki i zastanawiacie się, gdzie kręcono „Wiedźmina”, mamy dla was mały przewodnik po lokacjach z serialu o Geralcie z Rivii.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek