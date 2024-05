Hitowy serial Netflix "Ozark" od 2017 roku pobudza wyobraźnię fanów – i to nie tylko mrocznymi opowieściami o praniu pieniędzy i morderstwach. Kolejnym elementem, który pomógł "Ozark" wyróżnić się na tle innych kryminałów, jest piękna lokalizacja, która przenosi widzów nad tytułowe jezioro "Ozark", które tak naprawdę jest zbiornikiem wodnym w centrum Missouri. Serial był jednak kręcony setki mil dalej, w innym stanie.

Reklama

Bohaterami serialu "Ozark" jest rodzina Byrde, która zostaje wciągnięta w nielegalną działalność, a w efekcie czego łączy siły ze złowrogim meksykańskim kartelem narkotykowym. Marty'emu Byrde'owi (Jason Bateman) towarzyszy żona Wendy (Laura Linney) i dwójka dzieci, a ich ryzykowny, nowy styl życia stanowi niewyobrażalne obciążenie dla całej rodziny.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie tak naprawdę znajduje się domek nad jeziorem lub gdzie znajduje się jakakolwiek inna lokalizacja, przeczytaj pełny przewodnik po miejscach, w których kręcono "Ozark"

Gdzie kręcono "Ozark"?

Zdjęcia do filmu „Ozark” kręcono głównie nad jeziorami Lanier i Allatoona w amerykańskim stanie Georgia. Serial telewizyjny, którego akcja rozgrywa się wokół Jeziora Ozarks i od czasu do czasu przedstawia ujęcia krajobrazu z tego obszaru, jest tak naprawdę kręcony kilkaset mil dalej, w stanie Georgia.

Funkcję tytułowego "Ozark" pełnią: jezioro Lanier, w którym znajduje się dom rodzinny Byrde, oraz jezioro Allatoona, położone około 50 mil od stolicy stanu Atlanta.

Zobacz także

Sceny wewnętrzne są kręcone głównie przy użyciu sceny dźwiękowej Eagle Rock Studios w Atlancie.

Lokalna restauracja "The Silver Skillet" pojawiła się w "Ozark", a jej wyjątkowa estetyka retro sprawia, że jest popularnym wyborem wśród wielu ekip filmowych działających w stanie Georgia

Stan Georgia staje się coraz bardziej popularny w świecie filmu i telewizji, ponieważ oferuje ulgi podatkowe dla dużych projektów realizowanych w państwie.

Gdzie jest Lake House z "Ozark"?

Jak opisano powyżej, dom należący do rodziny Byrde nie jest położony nad Jeziorem Ozarks. Zamiast tego, zdjęcia domu Byrde wykonano na południowym brzegu jeziora Lanier w Flowery Branch w stanie Georgia.

Czy Blue Cat Lodge w "Ozark" to prawdziwe miejsce?

Niegdyś restauracja Marty'ego Byrde'a The Blue Cat została zbudowana jako w pełni funkcjonująca restauracja nad jeziorem, która obecnie działa sezonowo pod nazwą JD's On the Lake. Więc tak, to prawdziwa, otwarta dla publiczności restauracja, położona nad jeziorem Allatoona.

Co z prawdziwym Jeziorem Ozarks? To tak naprawdę popularna turystyczna atrakcja w stanie Missouri, szczycąca się linią brzegową o długości 1550 mil i powierzchnią około 54 000 akrów. Powstała w 1929 roku i była wówczas jednym z największych zbiorników na świecie, choć w kolejnych dziesięcioleciach spadał w rankingach.

Niemniej jednak Jezioro Ozarks pozostaje celem wakacji wśród mieszkańców Środkowego Zachodu, przyciągając ludzi restauracjami, barami, sportami wodnymi, naturalnym pięknem i ciepłym latem.

Od czasu emisji serialu „Ozark” Netfliksa region odnotował wzrost świadomości wśród podróżnych, choć nie nastąpił ogromny wzrost przychodów z turystyki, jak niektórzy oczekiwali – być może ze względu na ponurą tematykę serialu.

Zobacz także: „Stranger Things”: sezon 5. Zwiastun coraz bliżej?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Bartek Ufniarz.