W 4. sezonie „Sukcesji” Kendal Roy razem z rodzeństwem wybrał się do Norwegii, by po śmierci ojca negocjować warunki ewentualnej sprzedaży firmy z potentatem technologicznym i potencjalnym kupcem Lukasem Matssonem (Alexander Skarsgård). Dziedziczące fortunę po Loganie dzieci toczyły gierki w zapierającej dech w piersiach scenerii.

Choć sam Matsson jest Szwedem, spotkania biznesowe odbywają się w Norwegii. To właśnie tam ekipa HBO kręciła przepiękne sceny z gęstymi lasami, skąpanymi w chmurach górami i owianymi mgłą ścieżkami.

„Norwegia to wspaniałe, naturalne miejsce”, powiedział wcześniej producent serialu Scott Ferguson, komentując decyzję o kręceniu zdjęć w Norwegii.

W rozmowie z "Variety kontynuował": „Od razu wydało mi się to idealne miejsce na rodzinne spotkanie w serialu. Badaliśmy różne kraje, ale zdaliśmy sobie sprawę, że Norwegia ma po prostu ten wyjątkowy krajobraz – jak nigdzie indziej na świecie”.

A więc gdzie dokładnie w Norwegii kręcono 4. sezon "Sukcesji"? Poniżej przedstawiamy najważniejsze lokalizacje.

Gdzie kręcono 4. sezon „Sukcesji”? Wiele scen powstało w tych norweskich regionach

Juvet Landscape Hotel

Duża część akcji sezonu 4. rozgrywa się w hotelu Juvet Landscape Hotel, wielokrotnie nagradzanym hotelu położonym pomiędzy fiordem Geiranger wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO a Trollstigen, który oferuje gościom wspaniały widok na las ze swoich pokoi.

„Kiedy zobaczyliśmy zdjęcia niezwykłej architektury i scenerii Juvet, byliśmy bardzo podekscytowani”, powiedział Ferguson na łamach "Variety".

Hotel był główną scenerią filmu science-fiction Alexa Garlanda "Ex Machina" z 2014 roku.

Romsdalsgondolen

Punkt kulminacyjny odcinka 5. rozgrywa się na szczycie góry zwanej Nesaksla, na którą można się dostać kolejką linową Romsdalsgondolen – elektryczną kolejką linową wjeżdżającą na szczyt góry na wysokość 708 metrów.

Pomimo zapierających dech w piersiach widoków gwiazda „Sukcesji” Kieran Culkin ujawnił wcześniej, że nawet nie zauważył pięknej scenerii gór, dopóki nie zakończyli zdjęć.

„Nawet jej (przyp. red. - góry) nie widziałem, dopóki nie skończyliśmy zdjęć. Myślę, że to dlatego, że Roman był tak bardzo skupiony na rozmowie z tym facetem. Miejsce to mogło znajdować się gdziekolwiek. Mogliśmy być w łazience”, ujawnił w poodcinkowym artykule HBO.

Kontynuował: „Kiedy skończyliśmy, zeszliśmy do bazy i pomyślałem: «Zaczekaj chwilę, ludzie opowiadali mi, jak pięknie było tam na górze». Wróciłem więc na spacer na szczyt góry i pomyślałem: «Och, wow, naprawdę jest tu pięknie». To jest naprawdę świetne”.

Restauracja Eggen

Spotkanie Matssona i zespołu Waystar Royco w celu omówienia umowy odbywa się w restauracji Eggen na szczycie góry Nesaksla.

Droga Atlantycka

Aby podkreślić, że akcja "Sukcesji" przeniosła się do Norwegii, w 5. odcinku twórcy pokazali fanom wspaniałe ujęcie Drogi Atlantyckiej, czyli oszałamiającej autostrady mostów, wijącej się nad małymi wyspami i wioskami na nierównym norweskim wybrzeżu.

Drogę Atlantycką można także zobaczyć w scenie pościgu w filmie "Nie czas umierać" z serii o Jamesie Bondzie.

Kjerag

Zdjęcia do odcinka kręcono także na południu kraju, na Kjerag - górze na wschód od Stavanger, znanej ze wspaniałych wodospadów i wiszących kamieni.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek