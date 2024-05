Początkowo akcja uwielbianego przez widzów serialu „Stranger Things” rozgrywała się przede wszystkim w fikcyjnym, małym miasteczku Hawkins. Z czasem twórcy postanowili zabrać widzów w dalsze rejony. Najpierw mogliśmy zobaczyć bohaterów w innych częściach Stanów Zjednoczonych, a ostatnio – nawet poza Ameryką.

Produkcja, która stała się wizytówką Netfliksa, ma mnóstwo zagorzałych fanów, zastanawiających się, gdzie kręcono „Stranger Things”. Sezon 4. przenosi, niektórych bohaterów z Hawkins do Kalifornii, a nawet jeszcze dalej – do Rosji.

Poniżej prezentujemy miejsca, w których kręcono 4. sezon „Stranger Things”.

Gdzie kręcono „Stranger Things”: Sezon 4.

Aż do sezonu 4. prawie cała akcja „Stranger Things” rozgrywała się w Hawkins, fikcyjnym mieście, które scenarzyści zlokalizowali w prawdziwym amerykańskim stanie Indiana. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście znajdziemy miasto o takiej nazwie, jednak leży ono w Teksasie, w hrabstwie Wood. Na początku kręcenia serialu Netfliksa ekipa filmowa spędzała czas przede wszystkim w Atlancie w stanie Georgia. Z czasem filmowcy zaczęli podróżować i odwiedzili m.in. Europę. Niektóre sceny nakręcono u naszych litewskich sąsiadów.

Gdzie kręcono „Stranger Things”. Sezon 4. i sceny w Hawkins

Od początku „Stranger Things” sceny rozgrywające się w Hawkins kręcone były w Atlancie w stanie Georgia, gdzie znajduje się wiele studiów i produkcji. To właśnie tam często powstają filmy Marvela, a także popularne serie, takie jak „The Walking Dead” i „Atlanta”.

Do konkretnych lokalizacji, w których kręcono zdjęcia w rejonie Atlanty, należą Uniwersytet Emory, który pełni także funkcję słynnego Narodowego Laboratorium w Hawkins, stary budynek szkoły Patrick Henry High School, w której mieszczą się zarówno gimnazjum, jak i liceum oraz 45 Pray Street w Douglasville, ulica wykorzystywana podczas filmowania scen w komisariacie policji w Hawkins.

Gdzie kręcono „Stranger Things”. Sezon 4. i sceny w Rosji

Oglądając ostatnie odcinki serialu, pewnie zastanawialiście się, gdzie kręcono „Stranger Things”. Sezon 4. zabiera widzów do Rosji, gdzie lądują Hopper, Joyce i Murray. W rzeczywistości ekipa Netfliksa nie poleciała jednak do Federacji Rosyjskiej. Zdjęcia powstały na Litwie, w tym w wielowiekowym, słynnym więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, które pełniło także funkcję więzienia gestapo. To właśnie tam w serii Rosjanie przetrzymywani Hoppera.

Miejsce to zostało teraz przekształcone w Airbnb, w którym mogą zatrzymać się fani serialu, więc jeśli macie ochotę spędzić czas w zimowej celi Hoppera (a dlaczego nie?), możecie się zarezerwować nocleg już teraz. Pozostałe śnieżne sceny tego sezonu kręcono także w Wilnie i okolicach litewskiej stolicy.

Gdzie kręcono „Stranger Things”. Sezon 4. i sceny w Kalifornii

W sezonie 4. część akcji „Stranger Things” rozgrywała się także w Kalifornii po przeprowadzce Eleven, Will, Jonathan i Joyce. Wizytę swoim przyjaciołom złożył tam Mike.

Sceny te podobno kręcono w Albuquerque w Nowym Meksyku, gdzie szkoła Eldorado High School pełniła jednocześnie funkcję fikcyjnej kalifornijskiej szkoły średniej Lenora Hills.

Szczególnie zapadająca w pamięć scena rozgrywająca się na lodowisku została nakręcona w Roller King, w Albuquerque, natomiast kolejne ujęcia powstały w Kalifornii kręcono w Los Lunas, wiosce w hrabstwie Valencia w Nowym Meksyku.

Gdzie kręcono "Stranger Things" sezon 4 Netflix / Avalon/Photoshot/East News

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek