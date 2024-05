Jak każdy serial fantasy „Wiedźmin” przyciąga widzów nie tylko ze względu na złożoną, wielowątkową fabułę oraz rozbudowany świat, ale także malownicze krajobrazy. Szczególne wrażenie robią gęsto porośnięte, mroczne lasy, doliny oraz zamki.

Fani zastanawiają się, gdzie kręcono „Wiedźmina”. Wiemy, jakie miejsca wykorzystano podczas filmowania scen ze świata Geralta, Ciri i Yennefer.

Te lokacje możecie znaleźć w pierwszy i drugim sezonie „Wiedźmina”.

Gdzie kręcono „Wiedźmina”? Lokacje znane z pierwszego sezonu serialu

Jeśli zastanawiacie się, gdzie kręcono "Wiedźmina" i chcielibyście zobaczyć te miejsca na własne oczy, nie musicie wybierać się w daleką podróż. Zdjęcia do pierwszego sezonu serialu odbywały się głównie na Węgrzech, a do produkcji wykorzystano studia Mafilm niedaleko Budapesztu oraz studia Origo na obrzeżach tego miasta.

W scenach plenerowych wykorzystano również Fort Monostor i pobliski las, a także wzgórza wioski Csákberény, Muzeum Wsi Skanzen i Muzeum Kiscelli w Óbuda.

Jednak Węgry nie były jedynym przystankiem podczas trasy ekipy filmowej pierwszego sezonu serialu. Sceny kręcono także w Austrii, w Burg Kreuzenstein i na zamku niedaleko Leobendorfu, a także w ruinach średniowiecznego zamku w Polsce, zwanego Ogrodzieńcem.

Tymczasem Wyspy Kanaryjskie były szczególnie ulubionym miejscem produkcji. Do stworzenia zdjęć wykorzystywano Gran Canarię, La Palmę i La Gomerę. Konkretne lokalizacje na Gran Canarii obejmowały obszar Barranco de Fataga i Rezerwat Naturalnych Wydm w Maspalomas, a Garafía na La Palmie stała się w serialu Aretuzą.

Gdzie kręcono „Wiedźmina”? Lokacje znane z drugiego sezonu serialu

Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu spowodowane pandemią COVID-19 drugi sezon „Wiedźmina” kręcono Wielkiej Brytanii, w tym w Arborfield Studios w Londynie.

Zdjęcia do serialu poza Londynem powstały także w Lake District , Coldharbour Wood w Chichester, Bourne Wood w Farnham, Deepcut Surrey, Low Force Waterfall w Teesdale, na wyspie Skye i w licznych lokalizacjach w Yorkshire.

Konkretne lokalizacje używane w całym Yorkshire obejmowały Yorkshire Dales, Plumpton Rocks, Fountains Abbey i Frensham Ponds.

Gdzie kręcono „Wiedźmina”? Lokacje znane z trzeciego sezonu serialu

Trzeci sezon „Wiedźmina” kręcono od marca 2022 r. Plan zdjęciowy obejmował m.in Laghi di Fusine, lodowe jezioro w północnych Włoszech.

W kolejnych miesiącach zdjęcia powstały także w zamku Predjama i na płaskowyżu Nanos w Słowenii, na plaży Zala Stara Baška w Chorwacji, a także w Walii i Maroku. W połowie zdjęć produkcja została chwilowo wstrzymana z powodu COVID-19.

Ekipa serialu wróciła także do Wielkiej Brytanii, aby kręcić sceny w Longcross Studios i okolicach Surrey, w tym w katedrze Guildford i jeziorze Virginia Water Lake. W niektórych scenach wykorzystano także las Epping, a Jolly Farm w Sevenoaks służyła jako lokalizacja także w trzecim sezonie „Wiedźmina”.

Gdzie kręcono "Wiedźmina" Everett Collection/East News

