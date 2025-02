Bridget Jones po raz pierwszy pojawiła się na półkach księgarskich w literackim fenomenie Helen Fielding Dziennik Bridget Jones, który stał się światowym bestsellerem i przebojem filmowym. Zdolność Bridget do triumfowania pomimo przeciwności losu doprowadziła ją w końcu do ślubu z Darcy'm i bycia mamą.

Ale w nowej odsłonie „Bridget Jones: szalejąc za facetem”, Bridget znów jest sama, została wdową, gdy cztery lata temu, gdy Mark (zdobywca Oscara Colin Firth) zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Jest teraz samotną matką Billy'ego Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela Cleavera (Hugh Grant).

Naciskana przez swoich przyjaciół - Shazzera, Jude'a i Toma, koleżankę z pracy, Mirandę oraz swoją lekarkę dr. Rawlings (w tej roli zdobywczyni Oscara Emma Thompson) - aby wytyczyć nową ścieżkę w życiu i miłości, Bridget postanawia wrócić do pracy oraz próbuje aplikacji randkowych. Wkrótce pozna marzycielskiego i pełnego entuzjazmu młodszego mężczyznę (Leo Woodall znanego z serialu „White Lotus”).

Zmuszona lawirować między pracą, domem a romansem, Bridget zmaga się z osądem idealnych mam w szkole, martwi się o Billy'ego, który tęskni za ojcem.

W obsadzie zobaczymy ponownie: zdobywcę Oscara® Jima Broadbenta i zdobywczynię nagrody BAFTA Gemmę Jones w roli rodziców Bridget. Poznamy też sąsiadkę Bridget- Rebeccę (Isla Fisher).

Nowy rozdział przygód Bridget został wyreżyserowany przez uznanego filmowca Michaela Morrisa („Zadzwoń do Saula”), na podstawie scenariusza napisanego przez nominowaną do nagrody BAFTA Helen Fielding oraz zdobywczyni nagrody Emmy Abi Morgan i nominowanego do Oscara® Dana Mazera.

Filmy o Bridget Jones są uwielbiane na całym świecie i przyniosły ogromny sukces, przychód ze sprzedaży biletów to ponad 760 milionów dolarów. Nowa komedia zadebiutuje w kinach na całym świecie na Walentynki 2025 roku.

Historia Bridget Jones

Postać Bridget Jones poznaliśmy dzięki Helen Fielding. Jej postać i przygody miłosne przyciągnęły wyobraźnię pokolenia kobiet, które mogły się z nią utożsamić. Pierwsza powieść o Bridget, Dziennik Bridget Jones, stała się międzynarodową sensacją literacką i zainspirowała franczyzę filmową, która zrewolucjonizowała gatunek komedii romantycznych.

W historii kina tylko kilka filmów zredefiniowało całe gatunki: Gwiezdne Wojny wymyśliły nowoczesny film science-fiction; Szczęki stworzyły letni przebój kinowy. A w 2001 roku Dziennik Bridget Jones Helen Fielding zrewolucjonizował komedię romantyczną - a w szczególności bohaterkę komedii romantycznej - niepohamowaną i sympatyczną młodą kobietę, która wytyczała własną ścieżkę, potykała się i zapisywała swoje życie w przezabawnych wpisach do pamiętnika.

Uprzejma, inteligentna Bridget uwielbiała koktajle i papierosy, ale nie mogła złapać chwili wytchnienia, jeśli chodzi o miłość lub seks (a raczej jedno i drugie). Obalając archetyp Jane Austen - wyprostowanej dziewicy, która kształtowała romantyczne książki i filmy przez ponad sto lat - Bridget Jones była kulturową supernową: Elizabeth Bennett na zakręcie, przeklinająca jak marynarz i sypiająca ze swoim szefem.

Filmowa adaptacja, z Renée Zellweger w roli głównej, stała się nie tylko ogromnym hitem, stając się najlepiej zarabiającą komedią romantyczną roku i zarabiając więcej niż Szybcy i wściekli, Lara Croft: Tomb Raider i Pamiętniki księżniczki, ale także przyniosła Zellweger jej pierwszą nominację do Oscara i zmieniła sposób, w jaki współczesny romans i romantyczne bohaterki są przedstawiane na ekranie od tamtej pory.

W ciągu dwóch dekad, które nastąpiły po jej kinowym debiucie, Bridget ewoluowała wraz ze swoją publicznością, znajdując miłość z Markiem Darcym, mając dzieci i budując życie. Teraz, w nowe odsłonie, Bridget niespodziewanie została wdową, jest matką dwójki dzieci, zmaga się z żałobą i walczy o ponowne odkrycie siebie i swojego miejsca w nowej rzeczywistości.

Dla Renée Zellweger, która wraz z Helen Fielding pełni funkcję producenta wykonawczego filmu, najważniejszym powodem powrotu do serii był związek twórczyni Helen Fielding z tym rozdziałem w życiu Bridget.

Helen opisała to jako najbardziej osobistą ze wszystkich swoich książek o Bridget. Ma do czynienia ze swoimi najcenniejszymi, prywatnymi chwilami - tymi, które dzieliła ze swoimi dziećmi, gdy sama przechodziła przez ten moment w swoim życiu – powiedziała Zellweger.

Producenci Working Title Eric Fellner i Tim Bevan nadzorowali każdy etap podróży Bridget, produkując każdy film z serii. Ten film ma szczególny wydźwięk dla nich i dla ich firmy.

Ponieważ filmy o Bridget Jones zostały sklasyfikowane jako komedie romantyczne, początkowo panowało błędne przekonanie, że Bridget desperacko szuka romantycznej miłości. W rzeczywistości jednak Bridget zawsze szukała miłości do samej siebie i samoakceptacji. - mówi Amelia Granger, szefowa działu filmowego Working Title.

Jako filmowcy i fani, towarzyszyliśmy Bridget przez wszystkie najważniejsze wydarzenia w jej życiu, od randek i niepowodzeń w karierze, przez małżeństwo, po macierzyństwo, a teraz po stratę. Przez cały ten czas Bridget pozostała autentyczna i wiarygodna, dzięki zaangażowaniu Helen Fielding i Renée Zellweger, aby nigdy nie stracić z oczu tego, kim jest Bridget. Dla wszystkich w Working Title był to zaszczyt i przywilej, że mogliśmy dzielić tę podróż z nimi i z postacią Bridget – dodała.

Aby przenieść ten rozdział z życia Bridget na ekran, producenci chcieli uchwycić trudne emocje, łącząc z komedią, którą widzowie uwielbiają. Aby to zrobić, potrzebowali reżysera, który potrafi płynnie łączyć komedię i dramat, pracować z dużą obsadą i stworzyć środowisko, w którym aktorzy mogą wykonywać swoją najlepszą pracę. Tym reżyserem jest Michael Morris, którego osiągnięcia obejmują jego uznaną pracę jako producenta wykonawczego i reżysera przy nominowanym do nagrody Emmy serialu „Zadzwoń do Saula”/ Better Call Saul oraz filmie „Dla Leslie” z 2022 roku, który przyniósł aktorce Andrei Riseborough jej pierwszą nominację do Oscara. Był także producentem wykonawczym i reżyserem 15 odcinków serialu Netflix, „13 powodów”

Bardzo rzadko można znaleźć reżysera, który równie dobrze czuje się w komedii jak i dramacie. Miłość Michaela do Bridget i tej serii była namacalna, a uczucie to można wyczuć w każdej klatce tego filmu. Byliśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy mieć go u steru tego wyjątkowego i charakterystycznego rozdziału w podróży Bridget - mówi producent Jo Wallett.

Dla Zellweger to właśnie spotkanie z Morrisem przypieczętowało jej decyzję o ponownym wcieleniu się w rolę Bridget.

Kiedy się spotkaliśmy, Michael był bardzo szczery. - mówi Zellweger.

Morris był zauroczony swoją gwiazdą.

Renée jest jedną z tych osób, które są absolutnie sobą. Jest szalenie przyjazna i przełamuje wszelkie uprzedzenia, jakie można mieć na temat tego, jaka jest gwiazda Hollywood. Grała we wszystkich moich ulubionych filmach. Odkąd pamiętam, wciela się w każdą postać — od komedii i dramatów po musicale, nie ma rzeczy, której by nie zrobiła. Myślę, że dlatego jest tak wspaniała w tej roli – mówi Morris.

