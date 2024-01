Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" poznali się na planie programu, ale dopiero w finale okazało się, że połączyło ich coś więcej. Niedawno spędzili pierwszy wspólny sylwester a niedługo czeka ich święto zakochanych. Rolnik w wywiadzie z TVP już zdradził, jakich atrakcji może spodziewać się Dorota.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" o planach na walentynki

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie byli ulubioną parą widzów. Powoli muszą zdobywać ich sympatię. Przez to, że rolnik początkowo wybrał Ewę, z którą w finale się pokłócił, wielu twierdzi, że Dorota jest drugim wyborem. Zakochana w rolniku uczestniczka jednak stara się nie brać złośliwych słów do siebie i cieszyć się uczuciem. Waldemar i Dorota z "Rolnika" jeszcze nie zdecydowali się na wspólne zamieszkanie, niedawno jednak pokazali zdjęcia ze wspólnego wyjazdu z dziećmi. Czy w najbliższym czasie zdecydują się powiększyć rodzinę? W sieci pojawiły się już pytania odnośnie tego, czy "Dorota z "Rolnik szuka żony jest w ciąży"?- do czego sama zainteresowana podeszła z dystansem, podsumowując, że na pewno podzieli się taką nowiną, jeśli faktycznie tak się stanie.

Przed zakochanymi pierwsze walentynki. Okazuje się, że Waldemar planuje zaprosić ukochaną do kina:

Jeśli coś fajnego będzie leciało w walentynki, to na pewno wezmę Dorotkę do kina (śmiech). Na ten moment nie wiem, co będą grać, muszę sprawdzić repertuar. - powiedział w wywiadzie z tvp.pl.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nigdy nie ukrywał, że jego wielką pasją jest film. Sam obejrzał ich już ponad 7000. Czy dzieląc tę zajawkę z Dorotą ona również wkręci się w jego zainteresowania? A może Waldemar tego dnia pozwoli wybrać ukochanej to co będzie chciała obejrzeć?

Waldemar i Dorota to nie jedyna para, która powstała w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Oprócz nich miłość znaleźli również Ania i Kuba, którzy aktualnie spodziewają się dziecka. W minione święta rolniczka zaręczyła się z ukochanym.

