Wyszło na jaw, kto ma najwięcej głosów od widzów „Tańca z gwiazdami”. Zaskoczenie

Najnowsza edycja „Tańca z gwiazdami” mierzy się z coraz ostrzejszą krytyką internautów. Widzowie 15. odsłony tanecznego programu otwarcie uderzają w decyzje podejmowane w formacie. Spore niezadowolenie wywołało odpadnięcie Natalii Nykiel. Później oglądający musieli pożegnać się z Anną Marią Sieklucką oraz Rafałem Zawieruchą, co również było podważane. Po ostatnim odcinku lawina gorzkich komentarzy ponownie ruszyła. Część internautów twierdzi, że w show znajdują się uczestnicy, którzy są niesłusznie przepychani do kolejnych etapów. „Super Express” ujawnił, jak rozkładają się głosy widzów.

Widzowie „Tańca z gwiazdami” niezadowoleni. Jak rozkładają się głosy?

Po ćwierćfinale Filip Bobek i Hanna Żudziewicz odpadli z „Tańca z gwiazdami”. To nie spodobało się wielu widzom. Zwłaszcza że była para, która na parkiecie zaprezentowała się wyraźnie gorzej, co stwierdzili w swoich ocenach także jurorzy. Mowa o Majce Jeżowskiej i Michale Danilczuku. Uczestnicy zdobyli zaledwie 30 punktów. Iwona Pavlović przyznała im tylko sześć oczek. Jurorka przyznała wprost, że nie podobało jej się paso doble w wykonaniu Jeżowskiej. Później nie kryła zaskoczenia tym, że odpadł Bobek.

Nawet Iwna Pavlović uważała aktora za faworyta i widziała go w finale „Tańca z gwiazdami”. To natomiast pasuje do ostatnich krytycznych komentarzy widzów. „Super Express” postanowił sprawdzić, jak rozkładają się głosy oglądających. Redakcja ujawniła, że Majka Jeżowska nie dostaje najwięcej SMS-ów. Zaskoczeni?

Największym wsparciem widzów cieszą się Julka Żugaj oraz Maciej Zakościelny. Wiele wskazuje na to, że to ci uczestnicy dojdą do finału i będą walczyli o Kryształową Kulę. Jeżowska znajduje się na ostatnim miejscu podium, a po piętach depcze jej często wychwalana przez jurorów Vanessa Aleksander. Podobno różnice są nieduże, a to oznacza zaciętą walkę do końca.

Na pierwszym miejscu u widzów praktycznie zawsze jest Julka Żugaj, na drugim – Maciej Zakościelny. Oni w stacji są typowani do finału. Majka jest dopiero na 3. miejscu, a Vanessa Aleksander – na 4., choć tu dużo zależy od odcinka i tego jak jej idzie w tańcu. Najstabilniejsze są wyniki Maćka Zakościelnego, który ma wierne grono fanów, czy może raczej fanek – przekazał informator „Super Expressu”.

Majka i Maciek od początku programu byli w topce, bo mają stałe grono głosujących. Ta przewaga nad innymi utrzymywała się od 1. odcinka. Julka i Vanessa im lepiej tańczyły, tym wyżej szybowały w słupkach. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, to nie są duże różnice. Między czołówką jest blisko – dodało źródło.

Wygląda na to, że widzów czeka jeszcze sporo emocji. Warto przypomnieć, że już jutro, czyli 10 listopada rozpocznie się półfinałowa rozgrywka „Tańca z gwiazdami”. Czy oglądający znów będą mieli powody do narzekania? To się okaże. Czyżby dzielnie walcząca z kontuzjami Jeżowska nie miała już szans?

