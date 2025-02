Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber zaatakowały Agnieszkę Kaczorowską w sieci. Pokazały zdjęcia listów, które to rzekomo właśnie tancerka miała wymieniać z inną uczestniczką podczas programu "Królowa Przetrwania". Wszyscy zastanawiali się, czy gwiazda jakoś na to zareaguje. Doczekali się! Ten gest mówi więcej niż tysiąc słów.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska zareagowała po publikacjach Schreiber i Smaszcz

Agnieszka Kaczorowska przechodzi obecnie bardzo intensywny czas. Celebrytka jest uczestniczką "Królowej Przetrwania" oraz 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dodatkowo prywatnie jest to dla niej ciężki okres, ponieważ już niebawem rozwiedzie się ze swoim mężem, a w mediach wciąż huczy od ewentualnych przyczyn ich rozstania.

Teraz oliwy do ognia dolała Marianna Schreiber, która postanowiła opublikować zaskakujące liściki. Według jej relacji to Agnieszka Kaczorowska miała je wymieniać z inną uczestniczką "Królowej przetrwania", podczas pobytu w dżungli. Niedługo po publikacjach Schreiber do sprawy włączyła się Paulina Smaszcz. W odpowiedzi na wsparcie, jakie Agnieszka Kaczorowska okazała Maciejowi Kurzajewskiemu, Smaszcz zarzuciła tancerce "romansik z żonatym poza kamerą". W swoich twierdzeniach miała opierać się na informacjach, które udostępniła wcześniej Marianna Schreiber.

I taką oto korespondencję z dżungli mamy dzięki Mariannie Schreiber. Mama i żona przed kamerami a poza kamerą romansik z żonatym z dziećmi. A tutaj pod oświadczeniem bije brawo, bo sama nie umie przyznać się do prawdy. To jest jak epidemia - pisała wówczas Smaszcz.

Cały konflikt wybuchł zaraz po oświadczeniu Macieja Kurzajewskiego, który odniósł się do swojej prywatnej sytuacji z Pauliną Smaszcz. Agnieszka Kaczorowska postanowiła wesprzeć kolegę z branży i skomentowała jego post emotkami oklasków. Teraz po licznych publikacjach Kaczorowska zareagowała i postanowiła usunąć komentarz z profilu Macieja. Fani byli zaskoczeni i dopytywali, dlaczego tancerka zniknęła z pola komentarzy pod postem:

Widzę, że Agnieszka już usunęła komentarz

O, a gdzie Kaczorowska? - rozpisują się fani.

Konflikt Smaszcz, Schreiber i Kaczorowskiej

Marianna Schreiber, uczestniczka programu "Królowa Przetrwania", opublikowała na swoim Instagramie prywatne notatki, które miały pochodzić z planu programu. W notatkach tych pojawiają się sugestie dotyczące relacji między uczestnikami, w tym insynuacje o romansie z żonatym mężczyzną. Schreiber nie ujawniła źródła tych notatek, ale zapewniła o ich autentyczności.

Agnieszka Kaczorowska, również uczestniczka "Królowej Przetrwania", wcześniej wyraziła publiczne poparcie dla Macieja Kurzajewskiego w jego konflikcie z byłą żoną, Pauliną Smaszcz. To wsparcie spotkało się z krytyką ze strony Smaszcz, która zarzuciła Kaczorowskiej "romansik z żonatym poza kamerą". Schreiber, publikując notatki, zdaje się potwierdzać te oskarżenia, co dodatkowo zaostrza konflikt między nią a Kaczorowską.

Konflikt między Schreiber a Kaczorowską trwa od pewnego czasu. Schreiber wcześniej krytykowała Kaczorowską za jej zachowanie na planie programu, zarzucając jej cynizm i brak szacunku wobec innych uczestniczek. Obecna sytuacja zdaje się być kontynuacją tych napięć, z dodatkowymi oskarżeniami i publikacjami prywatnych materiałów.

Sytuacja wciąż się rozwija, a publiczne oskarżenia i reakcje uczestniczek programu przyciągają uwagę mediów i internautów.

Zobacz także: